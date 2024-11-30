30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.0 комментариев
Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Петр Андрющенко лишился должности после заявлений о возвращении трети жителей города с Украины из-за отсутствия помощи киевских властей.
Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко был уволен после своего заявления о возвращении жителей Мариуполя с Украины, передает РИА «Новости».
Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя вернулась, так как им было «негде жить», что вызвало недовольство властей.
Бойченко отметил, что данные высказывания не соответствуют действительности и наносят вред репутации городского совета.
Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что насильно эвакуированные на Украину возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинцы выбирают жизнь в России и массово возвращаются на Донбасс с Украины.