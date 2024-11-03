Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Марго Робби родила первенца в середине октября
Актриса Марго Робби родила первенца от продюсера Тома Акерли
Актриса Марго Робби, известная по роли Барби, в середине октября родила первенца, мальчика, от мужа Тома Акерли, но вокруг рождения ребенка сохраняли тайну, пишет Daily Mail.
Актриса Марго Робби, известная ролью Барби, родила мальчика, пишет Daily Mail. По данным издания, роды прошли в середине октября. Дата рождения малыша совпала с ожидаемой, остальная информация держится в тайне, чтобы защитить частную жизнь актрисы и ее семьи.
В июле издание People сообщало, что Робби и ее муж Том Акерли ожидают пополнения в семье. Напомним, пара познакомилась в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита», где Акерли работал помощником режиссера. Они поженились в декабре 2016 года в Австралии.
Напомним, Вьетнам решил запретить прокат фильма «Барби» американской компании Warner Bros из-за демонстрации в нем карты Южно-Китайского моря, которая поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории.