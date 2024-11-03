Марго Робби родила первенца в середине октября

Актриса Марго Робби родила первенца от продюсера Тома Акерли

Tекст: Мария Иванова

Актриса Марго Робби, известная ролью Барби, родила мальчика, пишет Daily Mail. По данным издания, роды прошли в середине октября. Дата рождения малыша совпала с ожидаемой, остальная информация держится в тайне, чтобы защитить частную жизнь актрисы и ее семьи.

В июле издание People сообщало, что Робби и ее муж Том Акерли ожидают пополнения в семье. Напомним, пара познакомилась в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита», где Акерли работал помощником режиссера. Они поженились в декабре 2016 года в Австралии.

Напомним, Вьетнам решил запретить прокат фильма «Барби» американской компании Warner Bros из-за демонстрации в нем карты Южно-Китайского моря, которая поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории.