Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Число пострадавших в соццентре на Алтае достигло 26 человек
В Алтайском крае число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Число пострадавших в частном социальном центре в Калистратихе Алтайского края выросло до 26 человек, из них пятеро находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в тяжелом состоянии, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Социальная организация временно закрыта.
Один постоялец переведен в городскую больницу №1 города Рубцовска. Остальные 25 пациентов проходят лечение в городской больнице №5 Барнаула.
Заведующая инфекционным отделением городской больницы №5 Анна Смирнова заявила, что у всех пациентов диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Полная картина заболевания еще уточняется, и врачи продолжают следить за состоянием пострадавших.
В социальном центре «Рубикон» на Алтае произошло массовое отравление, в результате которого скончались три человека. Позже число отравившихся в центре достигло 21 человека. Супруга руководителя центра заявила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.