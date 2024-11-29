Песков опроверг ношение футболок «Крепкий Орешник» в Кремле

Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Tекст: Ольга Иванова

«Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

«Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

«Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.



«Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.