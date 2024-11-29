Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Роспотребнадзор начал проверку танцев с костями в красноярской школьной столовой
В школьной столовой Красноярского края сотрудницы устроили танцы с костями, это привлекло внимание Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Роспотребнадзор начал проверку после появления в соцсетях видео с танцами в школьной столовой. На записи видно, как сотрудницы столовой в одном поселков региона танцуют, держа в руках кости, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Роспотребнадзор заявил, что на видео можно заметить не менее пяти грубых нарушений санитарных норм. Ведомство уже проводит проверку, чтобы установить все детали произошедшего. В пресс-службе управления подчеркнули, что в отношении нарушителей будут приняты исчерпывающие меры.
Заключение проверки и список принятых мер Роспотребнадзор обещает предоставить после завершения расследования.
Ранее в ноябре Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в Красноярске после того, как 23 ученика местной школы обратились к врачам с признаками ротавирусной инфекции после посещения школьной столовой.