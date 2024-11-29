Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Московская пенсионерка перевела мошенникам 90 млн рублей
Пожилая жительница столицы стала жертвой мошенников, она перевела на их счета около 90 млн рублей, полученные от продажи всех своих активов и сбережений, сообщили в прокуратуре Москвы.
Женщина потеряла почти 90 млн рублей. Неизвестный, представившись следователем, сообщил женщине, что ее сбережения находятся под угрозой кражи, и 86-летняя пенсионерка поверила ему, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В течение года аферисты, выдавая себя за банкиров и сотрудников правоохранительных органов, убеждали женщину переводить все средства на якобы безопасные счета. По их указанию пенсионерка обналичивала свои сбережения и передавала крупные суммы курьерам.
В итоге она отдала все свои накопления, а также вырученные средства от продажи акций и квартиры, расположенной на шоссе Энтузиастов. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.
Ранее мошенники начали использовать новую схему с фейковыми приложениями для получения посылок. В результате их действий 65-летняя пенсионерка лишилась более 1,8 млн рублей.