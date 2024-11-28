Конкурс «Лидеры России» закладывает основы для обновления политической элиты страны

Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» работает на укрепление конкурентоспособности нашей страны

Tекст: Олег Исайченко

«27 ноября объявлен старт конкурса «Лидеры России. Политика». Это успешный и очень важный кадровый проект, который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Цель состязания – выявление лидеров, обладающих знаниями, навыками и компетенциями для обучения и погружения в политическую среду», – напомнил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Конкурс является частью реализации поручений главы государства об обновлении политической элиты страны, приходе в ее состав людей, которые в полной мере разделяют патриотические убеждения и нацелены на служение стране и обществу. Напомню, что служение и целеполагание, как подчеркнул президент, являются основной задачей как власти, так и элиты страны», – добавил он.

«Важно, что в новом этапе конкурса не смогут принять участие действующие депутаты и сенаторы. Они уже служат своей стране. Нам хотелось бы дать возможность новым лицам и именам проявить себя», – обратил внимание Павел Безручко, управляющий партнер ЭКОПСИ Консалтинг, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России».

«Стоит отметить, что конкурс не является партийным. К участию приглашаются абсолютно все политические партии, представленные в Госдуме. По итогу около 200 финалистов пройдут обучение в РАНХиГС», – заметил он.

«На своем опыте могу сказать, что не видел среди участников и победителей конкурса ни одного «проходного» человека. То, что их рекрутировали и дали новые возможности, подтверждает слоган «Россия – страна возможностей». Более того, я не знаю работающих аналогов этому конкурсу в мире», – признался Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

Он напомнил, что из 49 победителей первого сезона 18 человек сейчас представляют интересы россиян в Госдуме, двое – в Совете Федерации. «Еще 17 человек получили новые должности в иных структурах. В частности, победитель конкурса Максим Древаль возглавил Российское общество «Знание», а Роман Карманов – Президентский фонд культурных инициатив», – отметил он.

«Когда проект начинался, мы слышали экспертные рассуждения о том, что это медийная история. Время доказало обратное – это уникальный механизм. Развитие инициатив конкурса и его сообщества – это то, что будет в дальнейшем укреплять конкурентоспособность нашей страны», – отметил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

«Те, кто не достиг успеха в предвыборных кампаниях или не вышел на них, это не поражение, а возможность работать в других направлениях, которой воспользовалась большая часть участников конкурса. К тому же все эти люди продолжают общаться и плотно работать друг с другом. Это всероссийское сообщество неравнодушных людей», – пояснил Александр Зданович, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», эксперт в области медиакоммуникаций.

«Знаковый момент заключается в том, что решение о старте нового сезона конкурса было озвучено на площадке Национального центра «Россия». Мы идем параллельными курсами и будем только наращивать совместное взаимодействие», – добавил он.

«Конкурс дает стране плеяду новых имен, идей и людей, которые прошли определенный путь объединения. Мы пришли на конкурс соперниками, а вышли сообществом. Мы сами по себе единицы, но вместе можем в тысячу раз больше. Каждый участник обладает уникальными знаниями и способностями, которые могут создать огромную созидательную силу», – заметил Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ.

«До конкурса у меня абсолютно не было практики и понимания законотворческой деятельности. Затем стал депутатом Госдумы от Воронежской области и возглавил гуманитарную миссию по направлению Юг. Это была Запорожская, Херсонская область, работа в зоне СВО. Мы заходили с историей добра. Главное, чтобы людям жилось хорошо», – вспомнил Игорь Кастюкевич, член комитета Совфеда по социальной политике.

«Уже 20 моих помощников зарегистрировались для участия в конкурсе», – сообщил Станислав Наумов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме. «У нас была идея создать в Госдуме межфракционное объединение из победителей состязания. Пока мы ограничились цифровой версией. У нас очень много хороших межфракционных законопроектов. Хочется, чтобы ребята, которые захотят присоединиться к нам в IX созыве, обязательно бы прошли через конкурс», – сказал он.

«Ты можешь много выступать, быть харизматичным и делать много проектов, но люди тебя не воспримут, если ты не обладаешь человеческими качествами. Этому аспекту меня тоже научили в «Лидерах России. Политика», – призналась Мария Воропаева, замглавы комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

«Победа в конкурсе «Лидеры России. Политика» не всегда означает победу на выборах. Но Россия ждет новых лидеров, и от качества этих лидеров зависит, как мы будем жить», – заключила она.