Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Атаман Сибирского казачьего войска ушел добровольцем на СВО
Герой России, атаман Сибирского казачьего войска Андрей Тимошенко заключил контракт с Минобороны в качестве добровольца и принимает участие в СВО.
Как заявил на открытии Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, Тимошенко назначен командиром казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь», говорится в Telegram-канале «Всероссийского Казачьего общества».
По словам Тимошенко, в СВО приняли участие уже более 500 сибирских казаков. «Наши казаки-сибиряки выполняют военную задачу и участвуют в специальной военной операции. Казаки с достоинством и честью выполняют свой долг», – отметил он.
На время службы атамана в зоне боевых действий штаб Сибирского казачьего войска будет функционировать под руководством первого заместителя Тимошенко. Это решение было согласовано со всероссийским атаманом.