Финалистка «России – страна возможностей» открыла первый цех по переработке отходов грибами

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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    США пригрозили союзникам санкциями за помощь в аресте Нетаньяху
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    30 комментариев
    24 ноября 2024, 11:17 • Новости дня

    Финалистка «России – страна возможностей» открыла первый цех по переработке отходов грибами

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петербурге открыли первое в России производство, использующее грибной мицелий для переработки отходов, что позволит создавать функциональные изделия из целлюлозосодержащих композитов.

    Разработала технологию Дарья Токарева, финалистка Национальной премии «Россия – страна возможностей». По ее словам, продукция из мицелия имеет множество преимуществ: она аналогична древесине по характеристикам, но в разы дешевле и экологичнее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Токарева отметила: «Когда у меня родилась идея создать такую технологию, мы делали буквально все дома, даже эксперименты проводили. Потом сделали свою лабораторию, после – опытный цех и открыли в нем продажи. Поняли, что технология работает не только в лабораторных условиях, но и позволяет создавать изделия. Сейчас наша задача оптимизировать все процессы, наладить линию, чтобы у нас появился конвейер. Задача – сделать это максимально быстро, параллельно выпустив каталог продукции, которую можно будет купить не только под заказ с персональным дизайном, но и как массовый продукт». Сейчас компания SPAWN, созданная Дарьей, перерабатывает до восьми тонн отходов в месяц.

    На церемонии открытия присутствовал и. о. председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик. Он заявил о планах совместного проекта SPAWN с Невским экологическим оператором для переработки загрязненной бумаги, способствующего городской системе обращения с отходами.

     «Сейчас такое сырье практически не востребовано на рынке вторичных ресурсов. Уверен, что совместный проект с Невским экологическим оператором внесет свой вклад в развитие городской системы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Желаю компании дальнейших успехов и расширения масштабов деятельности», – добавил он.

    Компания SPAWN предлагает двустороннюю бизнес-модель: услуги по вывозу отходов и установке боксов для раздельного сбора. В будущем Токарева планирует открыть шесть филиалов в России и выйти на международный рынок в 2026 году. Уже сейчас идет сотрудничество с ВкусВилл и проектирование продукта для Яндекса.

    23 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

    Политолог Корнилов: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не контролирует свои заявления и не знает, чем занимается его офис, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он отреагировал на споры по поводу причин переноса заседаний Верховной рады на фоне российского удара новейшей ракетой «Орешник».

    «Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не знал о том, что его офис рекомендовал Раде отменить заседания. Все решения в стране принимает Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак), а Зеленский, как формальный президент, пусть и нелегитимный, зачастую не знает, что делает его офис», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Я также не исключаю, что соответствующая рекомендация сначала последовала от посольства США, затем офис президента обработал ее и спустил в Верховную раду, которая приняла подобное решение. А Зеленский теперь, действительно, «герой», каких свет не видывал», – продолжил эксперт.

    Корнилов напомнил, что в последнее время Зеленский говорит противоречивые вещи и на этой неделе заявил об «ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой», запутав мировые СМИ.

    «Зеленский заявил об этом, не моргнув глазом, без сомнения. И эту ложь были вынуждены повторять многие мировые СМИ. По сути дела, он подставил западные информационные агентства, европейские газеты, которые вышли с этим фейком, а на следующий день им пришлось неловко опровергать эту версию», – отметил собеседник.

    Кроме того, Зеленский говорил ранее о возможности заключить мир на Украине до конца этого года, а спустя несколько дней заявил уже о 2025 годе. «Он забыл, что несколько дней назад говорил совершенно иное. Я допускаю, что сейчас Зеленский не контролирует свои речи и заявления», – добавил политолог.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания. По словам депутата, Зеленский сам распорядился ограничить работу парламента, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

    «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

    Зеленский в своем видеообращении выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание на фоне разговоров о возможном российском ударе после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критику Зеленского в адрес Верховной рады, иронично указала на отсутствие «порошка бесстрашия» у парламентариев, в отличие от Зеленского.

    На этой неделе власти Украины временно ограничили работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях «Орешника». Вашингтон поделился этой информацией с диппредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

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    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России

    Немецкий политолог Рар назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России

    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В своих мемуарах Ангела Меркель получила возможность сказать правду, однако книга написана весьма осторожно, одна из главных заслуг Меркель – это сражение за «Северные потоки», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021».

    «Каждый политик уровня Ангелы Меркель должен писать мемуары, это дает автору возможность сказать правду, которую, находясь в должности, нельзя было говорить», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Мемуары, однако, написаны в духе и характере бывшего канцлера: весьма осторожно. Меркель хочет своими воспоминаниями закрепить себе покомфортнее место в истории, что является ее правом. Она не предвидела войну на Украине, но в этом случае и не оправдывается», – добавил эксперт.

    По его словам, ангажированные СМИ в своих рецензиях пытаются «обвинить ее в слишком большой мягкотелости в отношении к России и Владимиру Путину». «Я лично не считаю, что Меркель виновата в украинском конфликте, ведь нельзя забывать, как она сражалась за «Северные потоки», несмотря на чудовищное сопротивление американцев», – подчеркнул Рар.

    По мнению собеседника, одна из главных фраз мемуаров Меркель касается именно «Северного потока»: «Я стремилась для Германии получить дешевый газ; теперь мы видим, как трудно немецкой экономике справляться с высокими ценами на энергоносители».

    На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021». По этому случаю бывший политик дала несколько обширных интервью мировым изданиям.

    В разговоре с немецким журналом Der Spiegel она заявила, в частности, что остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2», отвечая на вопрос, считает ли она правильным продолжать реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

    По мнению Меркель, прекращение работы трубопровода привело бы к удорожанию энергоресурсов. По ее словам, целью проекта было обеспечение Германии дешевым газом. Экс-канцлер добавила, что высокие цены на энергоносители оказывают значительное влияние на экономику страны.

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

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    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов

    Посол Ирана Джалали выразил недовольство задержанием иранских студентов в Казани

    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство задержанием иранских студентов после драки в Казани и настаивает на наказании виновных полицейских, следует из сообщения дипломата в соцсети.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство действиями российских правоохранителей, задержавших иранских студентов после массовой драки у Казанского федерального университета. Джалали потребовал привлечь к ответственности сотрудников полиции, причастных к этому инциденту, передает Ura.Ru.

    «Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», – заявил дипломат.

    Джалали также добавил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в разбирательстве инцидента и выразил надежду на скорое принятие мер против виновных полицейских. По его словам, иранское посольство продолжает активно следить за развитием ситуации и ожидает от российских властей принятия необходимых шагов для обеспечения справедливости.

    Ранее в Казани у центра для иностранных студентов произошла массовая драка. К моменту открытия учреждения 22 ноября у здания собрались около 200 человек. По данным МВД Татарстана, два человека, начавшие драку на улице Гвардейской, были задержаны.

    Ранее в Казани после сообщений о стрельбе в кафе был задержан мужчина.

    В Сочи полиция задержала 23 мужчин, устроивших драку из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний подросток.

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    23 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.

    По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.

    Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.

    Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    23 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Внук Пугачевой Никита Пресняков начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал гастролировать по США с кавер-версиями российских хитов 2000-х, пишут СМИ.

    Среди песен, которые исполняет Пресняков, – «Люби меня люби» группы «Отпетые мошенники», «На заре» группы «Альянс» и «Прогулка» Земфиры, передает Ura.ru со ссылкой на Life.ru.

    Успешные концерты уже прошли в Нью-Йорке и Майами, а цены на билеты варьируются от 55 до 550 долларов.

    В сентябре мировой судья в Москве вынес решение о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с актера Никиты Преснякова за неуплату взносов на содержание общего имущества многоквартирного дома. Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) опроверг информацию о том, что певица до конца этого года планирует выступить в России.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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