Финалистка «России – страна возможностей» открыла первый цех по переработке отходов грибами

Tекст: Дарья Григоренко

Разработала технологию Дарья Токарева, финалистка Национальной премии «Россия – страна возможностей». По ее словам, продукция из мицелия имеет множество преимуществ: она аналогична древесине по характеристикам, но в разы дешевле и экологичнее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Токарева отметила: «Когда у меня родилась идея создать такую технологию, мы делали буквально все дома, даже эксперименты проводили. Потом сделали свою лабораторию, после – опытный цех и открыли в нем продажи. Поняли, что технология работает не только в лабораторных условиях, но и позволяет создавать изделия. Сейчас наша задача оптимизировать все процессы, наладить линию, чтобы у нас появился конвейер. Задача – сделать это максимально быстро, параллельно выпустив каталог продукции, которую можно будет купить не только под заказ с персональным дизайном, но и как массовый продукт». Сейчас компания SPAWN, созданная Дарьей, перерабатывает до восьми тонн отходов в месяц.

На церемонии открытия присутствовал и. о. председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик. Он заявил о планах совместного проекта SPAWN с Невским экологическим оператором для переработки загрязненной бумаги, способствующего городской системе обращения с отходами.

«Сейчас такое сырье практически не востребовано на рынке вторичных ресурсов. Уверен, что совместный проект с Невским экологическим оператором внесет свой вклад в развитие городской системы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Желаю компании дальнейших успехов и расширения масштабов деятельности», – добавил он.

Компания SPAWN предлагает двустороннюю бизнес-модель: услуги по вывозу отходов и установке боксов для раздельного сбора. В будущем Токарева планирует открыть шесть филиалов в России и выйти на международный рынок в 2026 году. Уже сейчас идет сотрудничество с ВкусВилл и проектирование продукта для Яндекса.