Подросток распылил газ в лицо пассажиру трамвая в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, в результате ссоры группы подростков с кондуктором, один из пассажиров, ехавший с супругой, вступился за работника транспорта и подвергся нападению, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 17 ноября.

«Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подросток, распыливший газ, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

В 2021 году в Махачкале двое учеников девятого класса школы во время одной из перемен распылили газ из баллончика в школьном коридоре, в результате чего пострадали 25 детей в возрасте от шести до 15 лет из разных классов.