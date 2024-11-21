Система ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника

  • Новость часаБайден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
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    ВСУ в Ольговской роще попали в котел нового типа
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    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем
    В российских сосисках обнаружили опасный фермент
    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии
    Силуанов озвучил ответ на использование Западом доходов от российских активов
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»
    Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем
    Мишустин назвал сроки начала поставок самолета МС-21
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    14 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    21 ноября 2024, 07:36 • Новости дня

    Система ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Ростовской и Волгоградской областями.

    Накануне в Севастополе в жилом районе нашли упавший БПЛА с боезарядом.

    20 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    На форуме в Москве представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    На форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» официально подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу GlobalFactсhecking Network (GFCN), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава АНО «Диалог» Владимир Табак представил концепцию новой организации, которая, по его словам, будет объединять международное фактчекерское сообщество.

    «Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Мы готовы брать на себя образовательную функцию… Третье – внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», – рассказал Табак.

    По данным АНО «Диалог Регионы», с 2020 года в России было зафиксировано 30 млн копий фейковых сообщений. Прогнозы показывают, что к концу этого года это число может достичь 8 млн. Сейчас в мире действуют только две фактчекинговые организации, в то время как более 120 стран ими не охвачены, отметил Табак.

    Предполагается, что в ассоциацию смогут вступать журналисты, эксперты и организации по проверке фактов. Участие в организации доступно как юридическим, так и физическим лицам. Партнерами ассоциации станут ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    «Уже три года ТАСС и АНО »Диалог Регионы« работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации. А в целом для ТАСС фактчекинг – миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», – отметил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    На пленарном заседании форума эксперты также обсудили стратегию борьбы с фейками на международном уровне.

    В октябре АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Сообщалось, что ее целью станет борьба с фейковой информацией.

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    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

    По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

    Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

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    20 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Мишустин назвал сроки поставок самолета МС-21

    Мишустин анонсировал начало поставок самолета МС-21 в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

    Мишустин отметил, что в этом году ожидается завершение сертификации воздушного судна, что позволит начать его поставки в авиакомпании уже через год, передает ТАСС. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», – сказал он.

    МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается для замены устаревших моделей, таких как Ту-154. Это воздушное судно планируется как альтернатива зарубежным аналогам. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

    Проект предусматривает создание различных модификаций самолета, которые будут различаться по длине и вместимости салона – 150, 180 и 210 мест. МС-21 рассчитан на выполнение полетов на расстояния до 6 тыс. км. Дополнительно разрабатывается версия для дальнемагистральных перелетов.

    В октябре сообщалось, что Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

    Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре и заняли центр города.

    «Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

    Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

    Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

    Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

    Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

    «А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

    Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.

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    20 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Der Spiegel: Украина хотела взорвать «Турецкий поток» в Черном море
    Der Spiegel: Украина хотела взорвать «Турецкий поток» в Черном море
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская группа из 12 человек, включая военных и гражданских, планировала подрывы не только «Северного», но и «Турецкого потока», но последняя операция сорвалась, пишет немецкий Der Spiegel.

    Как сообщает Der Spiegel, украинская группа, состоявшая из 12 человек, в числе которых были как военные, так и гражданские лица, обученные планированию секретных операций, намеревалась взорвать трубопроводы «Северный» и «Турецкий поток». Операция получила кодовое название «Диаметр» и обошлась в 300 тыс. евро. В материалах Der Spiegel указывается, что имена участников известны, но не разглашаются из соображений безопасности.

    Издание подробно расписывает подробности подрыва трубопровода в Балтийском море. Специальная взрывчатка была замаскирована под баллон с воздухом и доставлялась на арендованной яхте, которая позволяла разместить до 12 человек. Бомбы закладывались у слабозащищенных швов труб. В операции участвовали водолазы-любители, ИТ-администраторы и специалисты по кондиционированию воздуха.

    Главком, на тот момент Валерий Залужный, пишет издание, знал об этом и даже предложил расширить атаку на «Турецкий поток» в Черном море. Однако после вмешательства западных разведок и приказа от ЦРУ операция была отменена.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

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    20 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, но отметил юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий.

    Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украина не имеет достаточных вооруженных сил для восстановления границ 1991 года, передает ТАСС.

    Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на юридическое намерение не отказываться от утраченных территорий, реальность диктует иное положение вещей. «Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточных сил, чтобы с оружием в руках отбросить (...) Россию на линию 1991 года», – заявил Зеленский.

    Он также затронул вопрос о Крымском полуострове, заявив о готовности Киева вернуть его дипломатическим путем. Однако он выразил сомнение, что вооруженные силы Украины смогут вернуть полуостров силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Киев не может вернуть контроль над территориями в границах 1991 года военным путем.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    20 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР». По его данным, военнослужащие ВСУ были окружены бойцами 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.

    Атака на позиции украинских военнослужащих велась с помощью дронов. После боевых ударов с дронов на позиции украинских военных с БПЛА были сброшены листовки с призывами сдаться. Затем на место сражения прибыла боевая платформа со звуковещанием, разъясняющая правила сдачи в плен. «В результате военнослужащие ВСУ решили не следовать приказам преступного киевского режима и сдались в плен русским солдатам, к которым их привела боевая платформа», – говорится в публикации.

    В октябре в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен. Кроме того, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    20 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

    The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России

    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
    @ EyePress News/Reuters

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.

    Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.

    Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных  в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.

    Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.


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    20 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, пишет The Times.

    По данным источников на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство не будут делать официальные заявления по этому поводу, передает ТАСС.

    The Times указывает, что Лондон на протяжении нескольких месяцев добивался от Вашингтона разрешения на использование Storm Shadow для ударов по России. Хотя данные ракеты британские, их применение требует американских систем наведения для обеспечения успешности атак.

    При этом соратники Стармера заявили, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow не изменит общий ход конфликта на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

    Газета New York Times при этом писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    20 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

    Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Запад санкционирует удары вглубь России, а затем Эммануэль Макрон призывает Москву к деэскалации. Подобная позиция президента Франции выглядит смешно и нелепо, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    «Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

    «Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

    «Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

    «Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

    «На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    «Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

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