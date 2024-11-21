Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.11 комментариев
Венгрия решила усилить ПВО на фоне угрозы конфликта на Украине
Венгрия установит дополнительные средства ПВО на северо-востоке из-за угрозы конфликта
Венгрия развернет на северо-востоке страны дополнительные средства противовоздушной обороны из-за обострения ситуации на Украине, сообщил глава венгерского Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки.
Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки сообщил о планах развернуть на северо-востоке страны недавно приобретенные средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Салай-Бобровницки подчеркнул, что эти меры принимаются в ответ на обострение конфликта на Украине, который он назвал «самой опасной стадией» военных действий между Украиной и Россией. Он выразил надежду на мирное разрешение конфликта дипломатическим путем, однако отметил необходимость подготовки к возможным угрозам.
По словам министра, средства ПВО позволят повысить точность наблюдения за воздушным пространством Венгрии и сократить время, необходимое для реагирования на потенциальные угрозы. «Мы по-прежнему надеемся на скорейшее достижение мира, причем дипломатическим, а не военным путем. Но на всякий случай я распорядился развернуть это оборудование», – сказал он.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой».