  • Новость часаВоенный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Медведев предсказал крах доллара и экономический хаос
    Эксперт: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины
    Российские войска освободили Кураховку в ДНР
    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    27 комментариев
    2 ноября 2024, 13:17 • Новости дня

    Путин обсудил информационную безопасность с Совбезом России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором рассмотрели вопросы информационной безопасности, включая безопасность в интернете.

    Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны, сосредоточив внимание на вопросах информационной безопасности, передает ТАСС.

    «Мы сегодня обсудим вопрос информационной безопасности, в том числе в интернете», – отметил он.

    В качестве профильного докладчика на совещании выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он представил свой анализ текущей ситуации и предложил ряд мер для улучшения информационной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев побывал на IT-конгрессе и выставке «Форум Будущего» в Екатеринбурге, где ознакомился с инновационными проектами уральских компаний, включая решения в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.

    30 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    «Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google

    Пользователей Госуслуг попросили пользователей заменить почту Gmail из-за ограничений Google

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портал «Госуслуги» начал уведомлять пользователей о необходимости заменить почту @gmail в связи с ограничениями Google на смс-подтверждения.

    В уведомлении на портале говорится: «Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», передает «РИА Новости».

    Просьба заменить почту связана с недавними ограничениями от компании Google. «Мы не можем гарантировать, что эта функция (смс-подтверждений – ред.) для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – уточняется в сообщении.

    В качестве альтернативы «Госуслуги» предлагают использовать почтовый сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд назначил Google штраф за блокировку телеканалов на YouTube, и сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, а также Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту за последнюю неделю составил 78,2%. В исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ, также отмечается, что уровень одобрения деятельности Путина составил 75,2%.

    Деятельность российского правительства одобряют 49,4% респондентов. Работу председателя Михаила Мишустина одобряют 51,2% опрошенных, а доверие ему выразили 60,1%.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36%. КПРФ поддерживают 9,8%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,7%, «Новых людей» – 7%.

    Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия Владимиру Путину по данным ВЦИОМ достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    Коментарии (6)
    30 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России

    Путин присвоил звание Героя России капитану Хашагульгову посмертно

    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России
    @ @SolovievLive

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

    Хашагульгов, командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, погиб 30 июня во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщает официальный сайт органов власти Ингушетии.

    В сообщении отмечается, что капитан Хашагульгов ценой своей жизни спас старшего сержанта Сайгина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе «Клевер» в районе указанного поселка. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам скрыться от дрона Хашагульгов не успел, в результате разрыва боеприпаса он погиб на месте.

    Этот поступок и стал причиной присвоения Хашагульгову высокого звания. В семье капитана Хашагульгова это уже второй случай присвоения звания Героя России. Ранее его двоюродный брат и тезка Султан Хашагульгов также получил высшую боевую награду России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший лейтенант Ильдар Суфияров проявил себя храбрым командиром мотострелкового взвода в зоне спецоперации и посмертно был удостоен звания Героя России.

    Коментарии (4)
    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam

    В Госдуме опровергли вмешательство Роскомнадзора в работу сервиса Steam

    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    По словам Горелкина, сбои в доступе к Steam не связаны с действиями Роскомнадзора, передает ТАСС.

    «По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с доступом к сервису находятся в сфере ответственности самой платформы.

    Ранее пользователи в России сообщили о сбоях в работе Steam, включая проблемы с сайтом, мобильным приложением и загрузкой страницы магазина. В качестве решения проблемы некоторые пользователи предлагают смену языковых настроек магазина приложений.

    В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства. В России также захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи данных операторов США и угрозы кибератак.

    Коментарии (12)
    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы обращались к нему с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для капитуляции.

    Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

    Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

    Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

    Коментарии (2)
    30 октября 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств

    Политолог Гагарин обозначил роль профсоюзов в построении в России экономики высоких зарплат

    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Важным элементом построения экономики высоких зарплат, о необходимости построения которой говорит Владимир Путин, являются профсоюзы – они призваны защищать интересы трудящихся и обеспечивать их коммуникацию с властью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент России выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов.

    «Если проследить последние выступления президента на различных профильных мероприятиях, то можно заметить, что он озвучивает, продвигает и поддерживает тезис о том, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Этот тренд поддерживается и профсоюзами», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Президент очень чутко реагирует на запросы, которые существуют у рабочего класса. Он понимает последовательность всех необходимых шагов, которые должны предпринимать и наши госорганы, и профсоюзы для защиты интересов трудящихся. А основным инструментом повышения благосостояния граждан является создание и сохранение качественных рабочих мест», – добавил он.

    «Один пример. Сегодня в Курганской области мы посетили несколько крупнейших заводов, общались с представителями рабочего класса, инженерами. И все они с гордостью говорят, что у них достаточно высокая зарплата. В этом смысле сами руководители предприятий, директора часто идут на упреждение запросов. Путин понимает также и то, что рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств. И профсоюзы выступают как раз инструментом для диалога власти и общества по всем ключевым вопросам», – указал спикер.

    «Важно и то, что новый председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев обладает всеми компетенциями, необходимыми для наращивания связей этих организаций с правительством. Он доказал свою эффективность во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. Также он является выпускником пятого потока ВШГУ РАНХиГС, известного как «школа губернаторов», – заключил Гагарин.

    Ранее Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов. «Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%, причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира», – сказал президент.

    «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», – добавил он.

    На съезде был избран новый председатель ФНПР – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. Напомним, ФНПР объединяет свыше 130 тыс. первичных организаций и почти 20 млн человек по всей стране.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава Минэнерго доложил Путину о программе установки твердотопливных котлов жителям Сибири

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства проинформировал главу государства о поставке отечественных отопительных котлов для жителей Сибири и Дальнего Востока.

    Основной темой совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    На заседании Цивилев доложил Путину об установке отечественных твердотопливных отопительных котлов населению в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках этой социальной программы.

    «В первую очередь в программу [установки котлов в отдалённых районах] войдут льготные категории граждан – конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», – сообщил Цивилев.

    По его словам, социальная программа по установке твердотопливных котлов для населения Сибири позволит обеспечить граждан эффективным и безопасным отопительным оборудованием.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    Сбой произошел в работе TikTok в России

    Tекст: Антон Антонов

    В работе сервиса коротких видео TikTok в России зафиксирован сбой, сообщают информационные агентства.

    Проблема у некоторых пользователей в России затронула как устройства на iOS, так и на Android. Пользователям сообщают об ошибке подключения к интернету и предлагают перезагрузить видео. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», к 00.25 мск было зафиксировано около 937 жалоб на неисправности в работе TikTok, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2022 года TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России, решив прекратить распространение нового контента и стримы. В 2024 году ограничения были сняты, и пользователи в России снова получили доступ к платформе.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин призвал глав регионов не забывать о нуждах россиян

    Путин напомнил регионам о важности нужд россиян при реализации крупных проектов

    Tекст: Вера Басилая

    За крупными проектами и важными проблемами не должна теряться забота о нуждах россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

    Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым, на которой обсудил текущие задачи, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что острые вопросы, такие как ситуация на линии специальной военной операции, занимают общественное сознание.

    «У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», – заявил Путин.

    «Я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли», – добавил он.

    Президент России Владимир Путин встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым для обсуждения региональных вопросов.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Блогера на Ставрополье заподозрили в совращении под видом «курсов саморазвития»

    Бастрыкин потребовал доклад по делу блогера, склонявшего девушек к сексу в Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ставропольском блогере, который под видом курсов саморазвития склонял девушек к сексуальным действиям, сообщили в Следственном комитете.

    Блогер под предлогом «развития личности» склонял девушек к сексуальным отношениям, приглашая их на так называемые «курсы саморазвития», следует из сообщения на сайте Следственного комитета.

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Олегу Сидорову доложить о результатах проверки и дополнительно рассмотреть доводы, приведенные в обращениях в медиапространстве по поводу действий блогера.

    Ранее в следственном управлении СК по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка в отношении действий данного блогера.

    Ранее было завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал крест в Москве, и у него в телефоне были найдены фото и видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил усилить контроль над операторами ТКО

    Путин потребовал от Хакасии плотнее работать с операторами твердых отходов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе Хакасии Валентину Коновалову усилить взаимодействие с операторами твердых коммунальных отходов, чтобы они выполняли свои обязательства.

    Глава государства отметил, что в республике существуют проблемы в этой сфере, и предложил более плотно работать с операторами, чтобы добиться от них выполнения обязательств, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что вопрос управления твердыми коммунальными отходами давно вызывает обеспокоенность граждан, и эта проблема актуальна и для Хакасии. По его словам, важно не только помогать операторам, но и выстраивать работу таким образом, чтобы они исполняли свои обязательства.

    Напомним, в мае Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, одной из целей является «экологическое благополучие». В рамках этой цели предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

    Также сообщалось, что на закупку специальной техники по сбору твердых коммунальных бытовых отходов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях направят свыше 275 млн рублей.

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Хуснуллиным

    Путин в четверг проведет встречу с вице-премьером Хуснуллиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой обсудят ключевые вопросы строительной отрасли и ее влияние на экономику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает ТАСС. Песков отметил, что у главы государства постоянно проходят рабочие встречи, и среди них особое внимание будет уделено обсуждению вопросов строительной отрасли с вице-премьером.

    Песков подчеркнул, что Хуснуллин курирует огромный спектр вопросов, среди которых строительство занимает особое место. Он добавил, что Хуснуллин регулярно информирует президента о текущей ситуации на своих участках.

    Кроме того, пресс-секретарь указал, что другие встречи президента в этот день будут носить непубличный характер. На сегодня крупных открытых мероприятий не запланировано.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с Совбезом

    Песков сообщил о предстоящем в субботу совещании Путина с Совбезом России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что это станет частью рабочего дня президента.

    По его словам, президент России Владимир Путин планирует провести рабочую субботу, сообщает ТАСС. В этот день он намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Песков отметил, что совещание состоится в середине дня.

    Коментарии (0)
    Главное
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    Путин направил соболезнования Вучичу из-за трагедии в Нови-Саде
    Россия и Норвегия утвердили минимальную за 33 года квоту на вылов рыбы
    Газпром сообщил о минимальных запасах газа в украинских ПХГ
    Смерть Дадина в рядах украинских боевиков подтвердила ложь о нападении на Теткино
    Юрист сказал, какие блогеры не станут регистрироваться согласно новым требованиям РКН
    Продажи новых авто в октябре выросли на 51%

    Зачем Турции и России собственный газовый хаб

    Турция обещает в 2025 году вместе с Россией создать в Стамбуле новый центр торговли газом. Впервые эту идею предложила сама Россия еще в 2022 году на фоне попыток Запада изолировать нашу страну. Однако с тех пор ситуация изменилась. Зачем Анкаре и, главное, Москве новый газовый хаб в Турции? Подробности

    Перейти в раздел

    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

    Перейти в раздел

    США нашли путь в Черное море в обход Конвенции Монтре

    США и их союзники по НАТО хотят изменить режим черноморских проливов по Конвенции Монтре и использовать в военных целях Дунай для доступа в Черное море, заявил помощник президента Николай Патрушев. Турция, согласно конвенции, перекрыла Босфор и Дарданеллы для военных судов, а Украина проводила на Дунае работы по углублению дна. Какие риски несет для России расширение военно-морского присутствия западных стран в Черном море? Подробности

    Перейти в раздел

    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо

    Дональд Трамп и Такер Карлсон встретились незадолго до президентских выборов, чтобы в присутствии тысяч людей обсудить будущее Америки и совсем чуть-чуть Россию. Лучше бы они не обсуждали Россию вовсе. Это дало Трампу повод показать свои худшие качества, из-за которых он рискует проиграть эти выборы. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............