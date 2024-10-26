Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?0 комментариев
Шадаев оценил передовые технологии на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге
Министр цифрового развития Шадаев оценил передовые технологии на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге
Министр цифрового развития Максут Шадаев посетил IT-конгресс и выставку «Форум Будущего» в Екатеринбурге, где познакомился с инновационными проектами уральских компаний, включая решения в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву проекты уральских компаний на выставке «Форум Будущего». Среди проектов, презентованных главе Минцифры, – решения в сфере подготовки кадров, разработки и дистрибуции отечественного программного обеспечения, кибербезопасности и связи, а также автоматизации и цифровизации важнейших сфер жизни.
«Запомнилось огромное количество кибербез-компаний, которые производят решения в сфере информационной безопасности. Свердловская область имеет огромный потенциал, это центр IT-компаний. Их здесь много, они активно развиваются», – заявил Максут Шадаев.
На стенде компании СКБ Контур был представлен бесплатный онлайн-сервис для старшеклассников, помогающий в выборе IT-направлений. Компания активно развивает IT-образование и поддерживает образовательные инициативы в регионе.
Уральский центр систем безопасности представил на стенде Центр кибербезопасности – объединение профильных компетенций для обеспечения информационной безопасности бизнеса и государственных структур, и межсетевой экран нового поколения.
Шадаев оценили разработки компании «Информационные технологии – Элемент29», с которой правительство области заключило соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых решений ИИ в госсекторе экономики.
Кроме того, Урало-Сибирская геоинформационная компания продемонстрировала 3D-стереомодели территорий, созданные с использованием дронов. Специалисты создали цифровые двойники для территорий, пострадавших от природных пожаров, которые помогли в восстановлении пострадавших районов.
В рамках форума Шадаев провел стратегическую сессию, на которой обсуждались приоритеты электронного документооборота и переход на онлайн-взаимодействие бизнеса и государства. Завершая посещение, Шадаев встретился с руководителями ключевых IT-компаний региона.