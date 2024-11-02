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Иран отправил в Россию спутники для запуска ракетой «Союз»
Иранские спутники Kowsar и Hodhod отправлены в РФ для запуска 5 ноября
Иранская компания Space Omid направила в Россию два спутника для запуска с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 5 ноября, что станет первой попыткой запуска иранских спутников, созданных молодыми инженерами.
Иран направил в Россию два спутника для их отправки в космос с помощью ракеты-носителя, передает ТАСС. Эти спутники, Kowsar и Hodhod, были разработаны частной компанией Space Omid и будут запущены с территории России 5 ноября. Это событие примечательно тем, что аппараты спроектированы молодыми инженерами, средний возраст которых составляет всего 25 лет.
Спутник Kowsar предназначен для дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки. Hodhod, в свою очередь, является телекоммуникационным спутником, который должен улучшить качество передачи данных в Иране. Запуск обоих аппаратов станет первым для спутников, построенных частной иранской компанией, и является важным шагом для развития иранской космической программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 5 ноября запланирован запуск первого российско-китайского спутника с космодрома Восточный, а Роскосмос сообщил о готовности ракеты «Союз-2.1б» к старту.