Первый российско-китайский спутник решили запустить с Восточного 5 ноября

Tекст: Мария Иванова

Запуск первого российско-китайского университетского спутника «Дружба АТУРК» запланирован на 5 ноября, сообщает ТАСС. Старт будет осуществлен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Разработка спутника велась в рамках программы сотрудничества Китая и России в космической отрасли на 2023-2027 годы при участии студентов Харбинского политехнического университета и Амурского государственного университета (АмГУ).

Спутник оснащен высокоразрешающей камерой, разработанной в Харбинском политехническом университете. Камера способна фиксировать участки размером в 2,5 метра с высоты 500 километров. Студенты АмГУ создали для спутника модуль «Фотон-Амур», который будет исследовать воздействие факторов космического пространства на фотоэлектрические преобразователи. Особенностью модуля является уникальный материал, разработанный молодыми учеными АмГУ.

Фотоэлектрические преобразователи, используемые в солнечных панелях, играют ключевую роль в эффективности этих устройств. В данный момент в космосе применяются панели на основе соединений арсенида галлия, которые обладают высоким коэффициентом полезного действия, но довольно дороги. Дмитрий Фомин, директор Научно-образовательного центра им. Константина Циолковского, отметил, что новый материал, разработанный в АмГУ, может значительно снизить затраты на производство спутников при успешном тестировании.

Ранее Госдума ратифицировала на пленарном заседании соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Между тем сообщалось, что в следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников.