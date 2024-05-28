Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о сотрудничестве по Лунной станции

Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о сотрудничестве при создании Лунной станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в документе, ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, подписанное в городе Москве и городе Пекине 25 ноября 2022 года, передает ТАСС.

В пояснительной записке указано, что оно отвечает интересам России, так как будет способствовать укреплению стратегического партнерства с Китаем, развитию российской космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая реализацию работ по исследованию и использованию Луны.

В документе указано, что осуществление двустороннего российско-китайского сотрудничества в области создания и использования МНЛС позволит повысить эффективность проводимых на МНЛС исследований в связи со снижением затрат на использование и создание МНЛС и избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны, а также проводить подготовку научных сотрудников и специалистов, которые будут осуществлять реализацию научных космических проектов в будущем.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин намерены построить вместе Лунную станцию, а затем осваивать естественный спутник и помогать другим странам высаживать на нем людей.