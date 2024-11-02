Роскосмос сообщил о готовности ракеты «Союз-2.1б» к старту 5 ноября

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 55 спутниками установлена на стартовом столе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 дополнительными аппаратами успешно установлена на стартовый стол 1С космодрома Восточный, сообщает ТАСС. Это событие подтвердил Роскосмос, указав, что транспортировка и установка прошли в соответствии с планом.

Старт ракеты запланирован на 5 ноября в 02:18 по московскому времени. В рамках миссии будут запущены два спутника «Ионосфера-М» и 53 малых спутника, представляющих российские и международные интересы. Эти аппараты выполнят задачи, связанные с мониторингом и исследованием геофизической обстановки.

Спутники «Ионосфера-М» и аппарат «Зонд-М» станут частью космического комплекса «Ионозонд». Основная цель этого комплекса – наблюдение за ионосферой и Солнцем для анализа космической погоды. Данные, полученные с этих аппаратов, будут использоваться для решения широкого спектра научных и прикладных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос подтвердил запланированный на 5 ноября запуск с космодрома Восточный двух гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» и 53 малых спутников.