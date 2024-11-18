Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»

Президент Дуда заявил о возможной договоренности Германии с Россией по «Северному потоку»

Tекст: Вера Басилая

Президент Польши выразил сомнение в том, что разговор Шольца с Путиным был согласован с союзниками. Он полагает, что канцлер действовал самостоятельно, возможно, стремясь возобновить энергетические контракты с Россией для дальнейших закупок ресурсов, передает РИА «Новости».

Польша долгое время выступала против этой инициативы, и Дуда подчеркнул, что страна протестовала против подобных действий на протяжении многих лет.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса утверждает о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода «Северный поток».

Газета ВЗГЛЯД писала, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.