Нефть подорожала на опасениях инвесторов

Мировые цены на нефть выросли на опасениях инвесторов за состояние рынка

Tекст: Мария Иванова

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.15 росла на 0,34%, до 71,28 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,28%, до 67,11 доллара передает РИА «Новости».

«Участники рынка продолжают сомневаться в отношении перспектив роста поставок из США и стран ОПЕК+, кроме того они беспокоятся относительно состояния экономики Китая», – цитирует Bloomberg аналитика IG Asia Ип Цзюнь Жуна.

Эксперт также отметил, что на рынке не так много факторов для роста цен на топливно-энергетический ресурс.