Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Нефть подорожала на опасениях инвесторов
Мировые цены на нефть выросли на опасениях инвесторов за состояние рынка
Мировые цены на нефть в понедельник поли в рост на опасениях в отношении поставок из США и участников ОПЕК+, а также на фоне беспокойства об экономике Китая.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.15 росла на 0,34%, до 71,28 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,28%, до 67,11 доллара передает РИА «Новости».
«Участники рынка продолжают сомневаться в отношении перспектив роста поставок из США и стран ОПЕК+, кроме того они беспокоятся относительно состояния экономики Китая», – цитирует Bloomberg аналитика IG Asia Ип Цзюнь Жуна.
Эксперт также отметил, что на рынке не так много факторов для роста цен на топливно-энергетический ресурс.