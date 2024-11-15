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Москалькова призвала Минздрав бороться с вредными медблогами
Москалькова обратила внимание Минздрава на вред медицинских блогов
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала Минздрав обратить внимание на потенциальный вред, который могут наносить медицинские блоги, предлагая необоснованные методы лечения.
Как сообщает ТАСС, она высказала свои опасения на заседании всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое было посвящено правам на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Москалькова подчеркнула, что многие блоги предлагают медицинские услуги и советы по лечению, которые могут не только не помочь, но и нанести вред здоровью. «Сегодня на каждом сайте можно найти предложение о медицинских услугах, как вылечить, все что угодно, но не всегда эти предложения действительно дают возможность выздороветь человеку, а не наносят, наоборот, вред», – сказала она, добавив, что это очень серьезная тема.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова предложила украинской стороне возобновить диалог и ускорить обмены пленными, а также она назвала главные тенденции развития гражданского общества России в 2024 году.