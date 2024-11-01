Москалькова назвала главные тенденции развития гражданского общества России в 2024 году

Москалькова: У общества есть запрос на справедливость и укрепление прав и свобод человека

«Сегодня у общества есть запрос на справедливость, правду, укрепление прав и свобод человека», – отметила Москалькова, говорится в Telegram-канале Общественной палаты.

Также она сообщила о формировании большого пула общественных организаций, которые объединяются для помощи фронту и военнослужащим. Эти организации, рискуя жизнью, доставляют необходимую помощь для Победы в «горячие точки».

Кроме того, Москалькова обратила внимание на поддержку общественными организациями жителей Курской области. Они помогают в образовательном процессе детей, обеспечении медицинской помощи и социальных нужд в пунктах временного размещения.

Москалькова также отметила, что попытки стран Запада изолировать Россию на мировой арене провалились. В качестве примера она привела Международный форум омбудсменов в Москве, собравший представителей 36 государств, что свидетельствует об интересе к общественной деятельности России.



«Евразийский альянс омбудсменов работает на высоком градусе. У Запада не получилось ни изолировать нас, ни настроить мировое сообщество против нас», – заявила Москалькова.