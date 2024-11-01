Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Москалькова назвала главные тенденции развития гражданского общества России в 2024 году
Москалькова: У общества есть запрос на справедливость и укрепление прав и свобод человека
В 2024 году гражданское общество России отличается высокой активностью, заявила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова.
«Сегодня у общества есть запрос на справедливость, правду, укрепление прав и свобод человека», – отметила Москалькова, говорится в Telegram-канале Общественной палаты.
Также она сообщила о формировании большого пула общественных организаций, которые объединяются для помощи фронту и военнослужащим. Эти организации, рискуя жизнью, доставляют необходимую помощь для Победы в «горячие точки».
Кроме того, Москалькова обратила внимание на поддержку общественными организациями жителей Курской области. Они помогают в образовательном процессе детей, обеспечении медицинской помощи и социальных нужд в пунктах временного размещения.
Москалькова также отметила, что попытки стран Запада изолировать Россию на мировой арене провалились. В качестве примера она привела Международный форум омбудсменов в Москве, собравший представителей 36 государств, что свидетельствует об интересе к общественной деятельности России.
«Евразийский альянс омбудсменов работает на высоком градусе. У Запада не получилось ни изолировать нас, ни настроить мировое сообщество против нас», – заявила Москалькова.