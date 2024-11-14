Патрушев заявил о сдерживании НАТО военным присутствием России на Каспийском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военное присутствие России в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств открыть свои акватории для военно-морских сил третьих стран, преимущественно США и членов НАТО, передает РИА «Новости».

Патрушев отметил уникальность Каспийского моря, которое обладает значительными нефтяными и газовыми ресурсами, а также выгодным военно-стратегическим положением. Он подчеркнул, что это водоем позволяет обеспечивать безопасность в Центральной Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, расширение взаимодействия между Россией и прикаспийскими государствами вызывает недовольство Запада.

Кроме того, он указал на то, что США и Европейский союз предпринимают попытки обострить отношения между государствами региона, снижая уровень их политических и торговых связей. В этих условиях, по мнению Патрушева, вопросы развития Каспия необходимо решать комплексно.

Совещание, на котором обсуждались также вопросы развития судостроительных предприятий Астраханской области, проходит по указанию президента РФ Владимира Путина. В частности, обсуждалось строительство плавучего дока грузоподъемностью 25 тыс. тонн для завода «Северная верфь» и круизного лайнера «Владимир Жириновский», строящегося для Московского речного пароходства. Гендиректор ЮЦСС Сергей Карачков отметил, что модульное строительство позволяет сократить время возведения объектов и равномерно распределить производственные нагрузки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявлял, что коллективный Запад во главе с США стремится закрепить свое присутствие в Черном море, что рассматривается как угроза законным интересам России, а также он оценил боеспособность Черноморского флота.