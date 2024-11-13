Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше

Эксперт: Российский комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, способен уничтожить американскую базу противоракетной обороны в польском Редзиково. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Открытие базы планируется на среду, и в церемонии примут участие представители США и Польши. Ранее у армии США в Польше постоянной базы не было.

«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет. Однако ее строительство было приостановлено из-за размещения комплексов «Искандер» в Калининградской области. Их дальность позволяет нейтрализовать базу в Редзиково при возможном глобальном конфликте между НАТО и Россией», – сказал Леонков.

Эксперт отметил, что радар на базе в Польше способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, что позволяет контролировать значительную часть европейской территории России. Также Леонков подчеркнул, что универсальная пусковая установка Mk-41 на базе позволяет запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нести термоядерные боеголовки.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет. Между тем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО.

В Кремле заявили, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.