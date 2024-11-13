ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.0 комментариев
ВСУ выбиты с позиций под Константиновкой в ДНР
Украинские войска потеряли позиции за каналом Северский Донец – Донбасс
Украинские войска потеряли контроль над позициями за каналом Северский Донец – Донбасс, которые находились в направлении Константиновки в ДНР, сообщили представители силовых структур.
Украинские войска были выбиты с позиций, находящихся за каналом Северский Донец – Донбасс в направлении Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
Представители силовых структур уточнили, что освобожденный участок охватывает несколько километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ оказались в клещах к югу от Курахово, а российские силы продвинулись в этом районе, в то время как ВСУ начали минировать окрестности Ямполя в ДНР.