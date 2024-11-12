Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.12 комментариев
Актер Стоянов оправдался за шутку о коррупции в Дальнегорске
Актер Юрий Стоянов назвал шутку о коррупции в Дальнегорске ошибкой сценаристов
Актер Юрий Стоянов прокомментировал шутку из программы «100янов», касающуюся мэра Дальнегорска, отметив, что ошибка была со стороны сценаристов, выбравших реальный город для скетча.
Актер Юрий Стоянов прокомментировал недавний скандал вокруг шутки о коррупции мэра Дальнегорска, сообщается в «Газете.Ru». Скандал разгорелся из-за эпизода в программе «100янов», которая последний раз выходила в эфир в 2021 году. Стоянов отметил, что выбор реального города для скетча был ошибкой сценаристов, а не актеров, подчеркнув, что сам он не был в курсе обиды со стороны мэра.
Актер также высказался о том, что шутку можно считать несправедливой, но никак не пошлой. «Программа «100янов» последний раз выходила в эфир в 2021 году. Не я пошутил – человек, который играет это, персонаж пошутил», – заявил он. Стоянов добавил, что пошлость не имеет отношения к тому, чем он занимается, и призвал правильно использовать термины.
Стоянов подчеркивает, что сценарий определяет содержание, а не актеры. Он считает, что если сценаристы не проверили информацию о городе, это их ошибка. Актер выразил недовольство тем, что в подобных ситуациях претензии предъявляются актерам, которые лишь исполняют сценарий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дальнегорского округа Александр Теребилов выразил сожаление по поводу сюжета программы «100янов», в котором мэр якобы украл 5 млн рублей,.