Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова о «краже»
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова об «украденных 5 млн рублей из бюджета города»
Глава Дальнегорского округа Александр Теребилов выразил сожаление по поводу того, что сценаристы юмористической программы «100янов» не обратились к карте страны, создавая сюжет, в котором мэр якобы украл 5 млн рублей, и подчеркнул важность уважения к истории города.
В одном из выпусков юмористической программы «100янов» Юрий Стоянов выступил в роли ведущего, который сообщил, что «мэр Дальнегорска» якобы украл 5 млн рублей из местного бюджета. Как передает РИА «Новости», Стоянов продолжил шутку, заявив: «А мог бы 25, как мэр Ближнегорска, так что это хорошая новость».
Теребилов выразил недовольство этой шуткой. «Между фантастикой и реальностью все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной», – отметил он. Теребилов подчеркнул, что сценаристы могли бы обратить внимание на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета.
Теребилов также указал, что высмеивать свою родную Махачкалу, откуда родом сценаристы, они не стали. Он подчеркнул, что Дальнегорск, хоть и находится далеко от столицы, является «реальным городом с настоящими людьми и историей», требующей уважения. Также мэр отметил, что город Ближнегорск, упомянутый в шутке, не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы возобновили производство по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, произошедшем в 2006 году, депутаты думы Дальнегорска на первом заседании избрали нового главу города, а бывший глава Дальнегорского городского округа Григорий Крутиков написал заявление об уходе с поста мэра по собственному желанию с 3 сентября 2012 года.