Стоимость биткойна достигла рекордных 80 тыс. долларов

  • Новость часаВ Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    Захарова оценила стычку между Штайнмайером и писателем из-за «Северных потоков»
    МИД Франции признал угрозу превращения Европы в вассала США
    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
    Гладков объяснил отказ в госпомощи семье погибшего белгородца
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    10 ноября 2024, 15:37 • Новости дня

    Стоимость биткойна достигла рекордных 80 тыс. долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость биткойна на бирже Binance 10 ноября обновила исторический максимум, достигнув 80 тыс. долларов, однако вскоре снизилась до 79,5 тыс. долларов.

    Как сообщает ТАСС, стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance 10 ноября достигла рекордного уровня в 80 тыс. долларов. Этот показатель был зафиксирован в 14.59 по московскому времени.

    Однако спустя некоторое время, к 15.20 мск, цена на биткойн снизилась и составила уже 79,5 тыс. долларов. Эксперты отмечают, что такие скачки цен характерны для рынка криптовалют, который известен своей волатильностью.

    Ранее цена биткойна на бирже Binance в ходе торгов достигала отметки в 70 тыс. долларов, что произошло впервые с конца июля, однако затем стоимость немного снизилась.

    9 ноября 2024, 16:50 • Новости дня
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США

    Захарова сообщила об одном кандидате на должность посла России в США

    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    @ Ting Shen/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре, которая проходит все этапы оформления официально утвержденным порядком, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила: «Мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации».

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США.

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

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    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    10 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Захарова посочувствовала немцам из-за «безумных правителей» Германии

    Захарова выразила соболезнование немцам в связи с приходом к власти в Германии самых «безумных правителей» за 80 лет

    Захарова посочувствовала немцам из-за «безумных правителей» Германии
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Немцы 80 лет не видели таких безумных правителей, как те, что сейчас управляют Германией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конфликт между президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином.

    Комментируя сообщения о том, что Штайнмайер «ударил» Мартина, Захарова заявила в Telegram: «Может, и фейк, конечно. Но все остальное правда – Северный поток и т.д.».

    Она выразила «соболезнования немцам», поскольку «таких безумных правителей их страна лет 80 не видела». Захарова подчеркнула, что за «достоинство, честь и свободу всегда нужно бороться». По ее словам, если граждане Германии не «очнутся», то страна продолжит участвовать в «американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штайнмайер разозлился после критики писателя, касающейся поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ. Более того, по данным Bild, Штайнмайер ударил писателя по голове.

    Писатель резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией и о поддержке им строительства газопровода. В материале говорилось, что пока писатель высказывался, Штайнмайер явно злился, «тяжело дыша и шевелил челюстью». «Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», – рассказал Мартин.

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    9 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров

    Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова

    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, что отличает его от западных лидеров.

    Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».

    Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.

    В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.

    Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.

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    10 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай

    Reuters сообщило о требовании США к тайваньской TSMC прекратить поставки передовых чипов в Китай

    США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США официально потребовали от тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) прекратить поставки в Китай чипов для использования в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    «США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    По данным источника, знакомого с вопросом, США требуют прекратить поставки в Китай чипов, «начиная с понедельника».

    Ограничения должны коснуться передовых 7-нанометровых чипов и более совершенных для графических процессоров (GPU) и ИИ-ускорителей.

    Nikkei Asia сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для ряда китайских компаний из-за требований США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон уже давно пытается ограничить поставки электронной продукции в Россию. Однако, как отмечают эксперты, использование импортных чипов – стандартная международная практика, пресечь ее невозможно.

    Министр торговли США Джина Раймондо сообщала, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у TSMC.


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    10 ноября 2024, 00:35 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что сотрудники МВД всегда демонстрировали «мужество, принципиальность, твердую веру в силу Закона и справедливость», а новым поколениям передавали «традиции чести, патриотизма, верности долгу».

    Президент отметил «смелость и самоотверженность солдат правопорядка», которые «стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны». При этом, как указал глава российского государства, новые поколения сотрудников органов внутренних дел также демонстрируют «новые славные традиции».

    Так, в 2024 году 659 из них получили государственные награды. Некоторые из них героически погибли, но «невзирая на смертельную опасность не дрогнули и не отступили», сказал Путин. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    «Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, весной Путин на расширенной коллегии МВД России заявил, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.

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    10 ноября 2024, 11:43 • Новости дня
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В хуторе Старой Валуйского округа Белгородской области погиб мирный житель, когда автомобиль подорвался на мине, при этом семья погибшего не получит государственную помощь, так как были нарушены запреты на въезд в опасные районы.

    На хуторе Старой в Валуйском округе Белгородской области произошел трагический инцидент, передает Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова. Губернатор сообщил, что в результате подрыва автомобиля на мине погиб мирный житель. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

    Губернатор отметил, что власти не смогут оказать государственную помощь семье погибшего. Это связано с тем, что два года назад было принято решение: лица, не выполняющие требования органов власти о запрете въезда в опасные населенные пункты, не будут получать государственную помощь в случае ранения или гибели. Гладков подчеркнул, что дело не в деньгах, а в жизнях граждан.

    Губернатор призвал жителей области соблюдать требования и предписания органов власти, чтобы сохранить свои жизни и избежать трагических последствий. «Берегите себя, слушайте», – обратился он к гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, а в Белгородской области в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель.

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    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    9 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Мошенники начали обманывать пользователей через WhatsApp

    Tекст: Александра Юдина

    Злоумышленники начали выдавать себя за сотрудников безопасности WhatsApp, выманивая у пользователей коды доступа, чтобы получить контроль над их аккаунтами.

    Отмечается, что мошенники разработали новый метод обмана, притворяясь сотрудниками службы безопасности WhatsApp. Они уверяют жертв, что мессенджер может быть закрыт из-за санкций, и предлагают якобы решение проблемы, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    После получения доверия, злоумышленники требуют продиктовать «спасательный код», который на самом деле является комбинацией для передачи доступа к аккаунту. Получив доступ, они изменяют пароль и начинают рассылать сообщения контактам владельца с просьбой о финансовой помощи.

    Сообщения, отправляемые от имени жертвы, содержат различные предлоги, чтобы вызвать сочувствие и убедить людей перевести деньги на указанные счета. Этот метод позволяет мошенникам быстро получить доступ к деньгам доверчивых пользователей.

    Ранее «Почта России» предупредила своих клиентов о новом виде мошенничества, связанном с поддельными уведомлениями о посылках. Также в России зафиксировали увеличение случаев рассылки мошеннических писем с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел. Кроме того, МВД предупредило о мошенниках, использующих фейковый сайт «Спецфонд ВПК» для обмана граждан.

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    10 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    Дональд Трамп – младший сделал заявление о будущем Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал ролик в черно-белом цвете, на котором изображен Зеленский, окруженный падающими долларами.

    Ролик сопровождался надписью: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия». Как предполагают аналитики, Трамп-младший имел в виду дату 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу Трампа-старшего на выборах.

    При этом официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США должно состояться 20 января.

    Ранее Илон Маск поддержал мнение о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США, которые поддерживают продолжение военного конфликта.

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    10 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО

    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может использовать президентские полномочия для обхода закона о запрете на выход из НАТО, принятого при Джо Байдене.

    Дональд Трамп, победив на выборах президента США, может обойти закон, принятый при Джо Байдене, который требует одобрения Сената двумя третями голосов для выхода из НАТО, сообщает Politico. Эксперты в области права полагают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в сфере внешней политики для обхода этой нормы.

    Ситуация напоминает случай с выходом США из Договора по открытому небу при Трампе, когда Конгресс требовал уведомления за 120 дней до выхода, но Минюст считал, что это нарушает конституционные полномочия президента. Согласно мнению научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, действующий закон о НАТО не безупречен, и шаги Трампа могут привести к конституционному конфликту с Конгрессом.

    Андерсон подчеркнул, что Конгресс может оспорить действия президента в суде, если он посчитает закон неконституционным. Профессор Кертис Брэдли добавил, что только Конгресс может подать иск в этой ситуации, и неясно, поддержат ли его республиканцы в Сенате. Он также отметил, что подобное дело может быть рассмотрено в Верховном суде США.

    Позиция Трампа по членству США в НАТО остается неопределенной. В 2018 году экс-советник республиканца Джон Болтон упоминал о планах Трампа вывести страну из альянса. В 2023 году появились слухи о возможности инициирования выхода США из блока, однако окончательное решение пока не принято.

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