Стоимость биткойна достигла рекордных 80 тыс. долларов

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance 10 ноября достигла рекордного уровня в 80 тыс. долларов. Этот показатель был зафиксирован в 14.59 по московскому времени.

Однако спустя некоторое время, к 15.20 мск, цена на биткойн снизилась и составила уже 79,5 тыс. долларов. Эксперты отмечают, что такие скачки цен характерны для рынка криптовалют, который известен своей волатильностью.

Ранее цена биткойна на бирже Binance в ходе торгов достигала отметки в 70 тыс. долларов, что произошло впервые с конца июля, однако затем стоимость немного снизилась.