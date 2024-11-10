Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Стоимость биткойна достигла рекордных 80 тыс. долларов
Стоимость биткойна на бирже Binance 10 ноября обновила исторический максимум, достигнув 80 тыс. долларов, однако вскоре снизилась до 79,5 тыс. долларов.
Как сообщает ТАСС, стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance 10 ноября достигла рекордного уровня в 80 тыс. долларов. Этот показатель был зафиксирован в 14.59 по московскому времени.
Однако спустя некоторое время, к 15.20 мск, цена на биткойн снизилась и составила уже 79,5 тыс. долларов. Эксперты отмечают, что такие скачки цен характерны для рынка криптовалют, который известен своей волатильностью.
Ранее цена биткойна на бирже Binance в ходе торгов достигала отметки в 70 тыс. долларов, что произошло впервые с конца июля, однако затем стоимость немного снизилась.