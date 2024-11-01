В Нидерландах украли работы Энди Уорхола

Из галереи Ойстервейка похитили портреты королев Беатрикс и Елизаветы II

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Нидерландах совершена кража двух работ американского художника Энди Уорхола, сообщает ТАСС. Преступление произошло в галерее MPV в городе Ойстервейке, где злоумышленники использовали взрывчатку для проникновения в здание. В результате взрыва была выбита входная дверь и окна галереи, а также повреждены окна соседних домов.

По данным телеканала NOS, с места преступления похищены четыре портрета из серии «Правящие королевы», созданные Уорхолом в 1980-х годах. Однако преступники смогли скрыться только с двумя из них – портретами королев Британии и Дании. Два других полотна, изображающие королев Нидерландов и Свазиленда, были выброшены на улице из-за нехватки места в автомобиле преступников.

Владелец галереи Марк Пейт Виссер заявил, что все четыре работы получили непоправимые повреждения. Он не уточнил их стоимость, но заверил, что финансовые потери будут покрыты страховкой. В 2021 году аналогичные произведения продавались за 217 тыс. евро, но украденные работы сложно будет продать из-за их повреждений и нумерации, отметил историк искусства Виллем Баарс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Австралии произошел инцидент, когда экоактивистки приклеили себя к работам Энди Уорхола, протестуя против изменения климата. На аукционе в Нью-Йорке планируется продажа портрета Мэрилин Монро работы Уорхола за рекордные 200 млн долларов.