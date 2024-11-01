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В Нидерландах украли работы Энди Уорхола
Из галереи Ойстервейка похитили портреты королев Беатрикс и Елизаветы II
В Нидерландах произошло дерзкое ограбление галереи в городе Ойстервейке: злоумышленники с помощью взрывчатки похитили две работы Энди Уорхола из серии «Правящие королевы», однако все четыре произведения оказались непоправимо повреждены.
В Нидерландах совершена кража двух работ американского художника Энди Уорхола, сообщает ТАСС. Преступление произошло в галерее MPV в городе Ойстервейке, где злоумышленники использовали взрывчатку для проникновения в здание. В результате взрыва была выбита входная дверь и окна галереи, а также повреждены окна соседних домов.
По данным телеканала NOS, с места преступления похищены четыре портрета из серии «Правящие королевы», созданные Уорхолом в 1980-х годах. Однако преступники смогли скрыться только с двумя из них – портретами королев Британии и Дании. Два других полотна, изображающие королев Нидерландов и Свазиленда, были выброшены на улице из-за нехватки места в автомобиле преступников.
Владелец галереи Марк Пейт Виссер заявил, что все четыре работы получили непоправимые повреждения. Он не уточнил их стоимость, но заверил, что финансовые потери будут покрыты страховкой. В 2021 году аналогичные произведения продавались за 217 тыс. евро, но украденные работы сложно будет продать из-за их повреждений и нумерации, отметил историк искусства Виллем Баарс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Австралии произошел инцидент, когда экоактивистки приклеили себя к работам Энди Уорхола, протестуя против изменения климата. На аукционе в Нью-Йорке планируется продажа портрета Мэрилин Монро работы Уорхола за рекордные 200 млн долларов.