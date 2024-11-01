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    Блинкен заявил о возможном участии войск КНДР в боях против ВСУ
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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    6 комментариев
    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

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    31 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Расчет ТОС группировки «Север» уничтожил скопление ВСУ в районе Волчанска

    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление украинских военных уничтожено в укрытии в районе Волчанска в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки «Север», сообщили в Минобороны.

    Разведка группировки вскрыла у Волчанска скопление живой силы ВСУ, находившейся в укрытии, полученные данные проанализировали, после чего было принято решение о применении огневого воздействия по противнику, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Расчет ТОС группировки «Север» термобарическими снарядами уничтожил личный состав украинских боевиков.

    Ранее в октябре в Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины, проводившую ротацию войск.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Киселев: ВСУ в Красноармейске напуганы и роют окопы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) испуганы приближением российских войск, они начали беспорядочное строительство фортификаций, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские военные хаотично возводят фортификационные сооружения и роют окопы, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС. Эти действия связаны с угрозой наступления и артиллерийских ударов со стороны российских войск, которые находятся на расстоянии всего шести с половиной километров от города.

    «Это расстояние удара миномета. Логистические пути уже под ударами нашей артиллерии. Информацию из Покровска мы точно так же получаем. Суета очень большая, военные очень напуганы, не знают, что делать», – сказал он.

    Большинство мирных жителей уже покинуло Красноармейск, а оставшиеся стремятся сохранить свои дома. Украинские власти также эвакуировались из города, забрав с собой документацию, добавил Киселев.

    Глава городской военной администрации Красноармейска Сергей Добряк ранее заявлял о блокировке города для передвижения и призвал жителей эвакуироваться. Ранее украинские военные сообщили, что обстановка на Красноармейском направлении продолжает оставаться сложной для их армии.

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    31 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания военнопленных, передает ТАСС. Бакай рассказал, что весной 2022 года, несмотря на освобождение от армии по «белому билету», его призвали на службу и отправили в учебку. В составе украинских сил его направили в Мариуполь, где в апреле 2022 года он был задержан.

    Мужчина отметил, что призыв был неожиданным: «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на белый билет. Я сопротивлялся, в 18 лет не призвали, почему я должен идти в 26 лет. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы».

    Волонтер Марина Ашифина, также жена бывшего военнопленного, сообщила, что при поддержке омбудсмена Дарьи Морозовой ведется работа по освобождению Александра. Жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью к Ашифиной, понимая, как она может помочь. «Надеемся, что в этом случае тоже будет хэппи-энд», – добавила она.

    Супруги подчеркнули, что после освобождения намерены остаться жить в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий в плену рассказал, что западные инструкторы оказывают значительную помощь ВСУ в обучении на территории Британии, а также он подтвердил факты расстрелов дезертиров специальными отрядами на Украине.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

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    31 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    Ilta-Sanomat: «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила арест российского государственного имущества в США и Британии, в дополнение к Финляндии, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя компании Владиславу Смолинска.

    «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», – пишет Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    В списке стран, куда были поданы ходатайства об аресте госимущества России, числятся Британия и США, уточняет издание. При этом полный перечень стран, в которые направлены такие обращения, не разглашается.

    Напомним, финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр этого решения Службой судебных приставов Финляндии.

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    31 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков объяснил желание Зеленского получить дальнобойные ракеты «Томагавк»

    Песков объяснил желание Зеленского получить ракеты «Томагавк» неблагоприятной для Киева динамикой на фронтах

    Песков объяснил желание Зеленского получить дальнобойные ракеты «Томагавк»
    @ Ebrahim Noroozi/АP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, что объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что текущая динамика на фронтах очевидна как для российских, так и для западных наблюдателей. По его словам, это вызывает значительное беспокойство у киевского режима, который осознает, что ситуация развивается не в его пользу, передает ТАСС.

    «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», – заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что именно эти изменения на поле боя привели к нервозности киевского режима.

    Он также связал это с желанием президента Украины Владимира Зеленского получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». Песков считает, что подобные запросы обусловлены изменившейся ситуацией на фронтах, которая вынуждает Киев искать новые способы военной поддержки.

    Ранее Зеленский, как передавала The New York Times со ссылкой на американских чиновников, предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

    Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

    Украинские чиновники выразили недовольство негативной подачей европейскими СМИ запроса о предоставлении Украине ракет «Томагавк», дальность которых достигает 2,4 тыс. км.

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    31 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29

    Зеленский заявил о нежелании Польши передать МиГ-29 Украине

    Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

    На встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области Зеленский отметил, что Польша, несмотря на предварительные договоренности, передает самолеты только на словах,сообщает ТАСС.

    Президент Украины подчеркнул, что Украина и НАТО достигли соглашения о направлении самолетов альянса в Польшу, чтобы страна смогла передать Украине старые истребители МиГ-29. Однако, по словам Зеленского, Польша пока не выполняет своих обязательств, и самолеты фактически не переданы Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без гарантий защиты со стороны НАТО. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).

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    31 октября 2024, 20:06 • Новости дня
    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность

    Мединструктор Воронина: В первые часы после ранения думать о стерильности не приходится

    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность
    @ РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Задача полевой медицины в зоне СВО – дотянуть человека до места, где ему смогут оказать полноценную помощь, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина. По ее словам, в первые часы после ранения стерильность при оказании помощи играет второстепенную роль.

    «Львиную часть манипуляций в зоне СВО приходится совершать в условиях, далеких от стерильности. В полевых условиях об этом думать не приходится. Со снарядом при ранении в тело и мягкие ткани влетает вся зараза, которая только может быть. Тут руки уже ничего не внесут», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Другое дело – работа в перчатках в момент контакта с кровью. И тут дело в собственной безопасности. По фронту ходит множество заболеваний, среди которых ВИЧ и гепатит С. Причем боец может сам не знать, что является носителем», – указала она.

    «Стерильности в боевых условиях, особенно в красной зоне (месте получения ранения – прим. ВЗГЛЯД), не бывает. К слову, этот «пунктик» часто бывает у профессиональных медиков, которые работали на гражданке. В начале СВО повально было, что во время обучения азам первой помощи они нередко переживали о стерильности», – добавила спикер.

    «А потом тратили огромное количество времени на те манипуляции, которые совершенно не актуальны на поле боя. А у нас все же в приоритете спасение жизни. Можно собрать кости, починить «запчасть» в человеке, но смерть лечить не научились. И наша задача – эту смерть отменить. Надо дотянуть человека в максимально полной комплектации до места, где ему смогут оказать полноценную помощь», – заметила эксперт.

    Также, по ее словам, если на пути встретился раненый противник, медики ему чаще всего помогают, «скрипя зубами». «Я другого не видела. Но вообще помогаем всем. Когда конфликт в Донбассе только начинался, мы спасали и гражданских. Сейчас ничего не изменилось. Работаем по обстоятельствам», – резюмировала собеседник.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

    Коментарии (3)
    31 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США будут противодействовать попыткам президента Украины Владимира Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, требование президента Украины Владимира Зеленского по размещению ракет «Томагавк» вызвало недовольство в Вашингтоне, передает ТАСС. Министр отметил, что американские власти прекрасно понимают, с кем имеют дело, и намерены защищать свою безопасность и безопасность американского народа.

    «Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», – добавил он.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк». Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, и это объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США.

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    1 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29

    Сикорский и Косиняк-Камыш объяснили невозможность передачи МиГ-29 Украине

    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29
    @ gov.pl

    Tекст: Максим Попов

    Польские министры Сикорский и Косиняк-Камыш пояснили, почему страна не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты, ссылаясь на ограничения Варшавы и отсутствие согласия НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ответили на критику президента Владимира Зеленского относительно нежелания передавать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией, передает ТАСС.

    Сикорский, выступая на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. Он подчеркнул: «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно».

    Одновременно с этим глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на приоритет обеспечения обороноспособности Польши над помощью Киеву. Он отметил, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом для помощи является безопасность страны. Отказ перехватывать ракеты над Украиной он объяснил отсутствием согласия НАТО: «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет»,  – подчеркнул он.

    Напомним, в четверг на встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

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    31 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска терпят неудачи на фронте из-за потери доверия народа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Небензя отметил, что даже в Вашингтоне и среди союзников Украины начинают понимать, что проблема режима Зеленского кроется не только в недостатке вооружений и боеприпасов, передает ТАСС.

    По словам дипломата, ключевая причина провалов украинских войск на фронте заключается в том, что народ Украины утратил доверие к Зеленскому, который потерял свою легитимность еще в мае.

    «Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», – сказал Небензя.

    В феврале Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13%.

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    31 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия в Курской области, нанеся поражение формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. В ходе боя уничтожены более 300 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.

    Четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино, Новоивановки и Плехово были успешно отражены российскими подразделениями. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. В числе уничтоженной техники – две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Кроме того, российские войска предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В ходе операции были ликвидированы около десяти украинских военнослужащих.

    Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также резервам в Сумской области. В результате атак уничтожены радиолокационная станция израильского производства, артиллерийские орудия, минометы и автомобили.

    По данным Минобороны, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 28 600 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и системы залпового огня.

    Напомним, российские вооруженные силы нанесли поражение аэродромам и складам вооруженных сил Украины.

    Также за ночь российская система противовоздушной обороны уничтожила 21 украинский беспилотник.

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