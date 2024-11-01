Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Программы-роботы начали выносить решения по должникам по всей России
Программы-роботы ФССП вынесли процессуальные решения во всех регионах России
Судебные приставы во всех российских регионах начали использовать программы-роботы для автоматического вынесения решений по должникам.
Судебные приставы в Российской Федерации внедрили инновационные технологии, позволяющие автоматизировать процесс вынесения решений по должникам. Как сообщает ТАСС, такие системы уже действуют во всех регионах страны. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
Аристов отметил, что программы-роботы работают без участия судебных приставов, что позволяет ускорить вынесение отдельных процессуальных решений. По его словам, это нововведение успешно функционирует по всей территории России, обеспечивая более оперативное и беспристрастное рассмотрение дел.
Введение автоматизированных систем решений по должникам стало возможным благодаря развитию цифровых технологий в судебной системе. Это шаг направлен на повышение эффективности работы Федеральной службы судебных приставов и ускорение процессов, связанных с исполнением судебных решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области искусственного интеллекта, и их будут применять чаще. В России запустили ИИ-помощник для учителей английского языка, который должен облегчить образовательный процесс. Однако полная роботизация не решит проблему нехватки рабочих рук в России, что остается важным вопросом для экономики страны.