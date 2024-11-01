  • Новость часаЛавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
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    Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    Стало известно о продвижении группировки «Запад» в Тернах
    Блинкен заявил о возможном участии войск КНДР в боях против ВСУ
    NYT сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть
    Мнения
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    6 комментариев
    1 ноября 2024, 10:04 • Новости дня

    Программы-роботы начали выносить решения по должникам по всей России

    Программы-роботы ФССП вынесли процессуальные решения во всех регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судебные приставы во всех российских регионах начали использовать программы-роботы для автоматического вынесения решений по должникам.

    Судебные приставы в Российской Федерации внедрили инновационные технологии, позволяющие автоматизировать процесс вынесения решений по должникам. Как сообщает ТАСС, такие системы уже действуют во всех регионах страны. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    Аристов отметил, что программы-роботы работают без участия судебных приставов, что позволяет ускорить вынесение отдельных процессуальных решений. По его словам, это нововведение успешно функционирует по всей территории России, обеспечивая более оперативное и беспристрастное рассмотрение дел.

    Введение автоматизированных систем решений по должникам стало возможным благодаря развитию цифровых технологий в судебной системе. Это шаг направлен на повышение эффективности работы Федеральной службы судебных приставов и ускорение процессов, связанных с исполнением судебных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области искусственного интеллекта, и их будут применять чаще. В России запустили ИИ-помощник для учителей английского языка, который должен облегчить образовательный процесс. Однако полная роботизация не решит проблему нехватки рабочих рук в России, что остается важным вопросом для экономики страны.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

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    31 октября 2024, 18:34 • Новости дня
    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой

    На машину олимпийской чемпионки сбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома

    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На автомобиль двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян из окна дома сбросили бутылки со спиртным, она подала заявление в правоохранительные органы.

    На автомобиль Егорян и автомобиль еще одной девушки, стоявший рядом, выбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома, рассказала спортсменка РИА «Новости».

    Инцидент произошел вечером в среду. Сама собеседница и другая потерпевшая подали заявление в полицию, теперь ожидается официальное письмо в течение десяти дней.

    Ущерб оказался значительным, Егорян выразила надежду на то, что виновные будут найдены. Спортсменка также призвала людей заниматься спортом, а не отвлекаться на алкоголь.

    В августе 2023 года неизвестные разбили автомобиль президента академии футбольного клуба «Спартак» на улице Маросейка в центре Москвы.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк

    Пашинян призвал отказаться от названия «коньяк» в пользу «бренди» в Армении

    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.

    Пашинян заявил, что называть армянский напиток «коньяком» нецелесообразно, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что это обозначение может привести экономику страны в тупик. Пашинян отметил, что хотя в последние сто лет армянский крепкий алкоголь назывался «коньяком», это название затрудняет обоснование его производства в Армении.

    Пашинян заявил: «Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик». Он также подчеркнул, что французский «коньяк» является нематериальной ценностью, и использовать это название «несолидно».

    Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что при поддержке Европейского союза уже началась маркетинговая кампания под брендом «армянский бренди». Это решение направлено на развитие и продвижение армянского напитка на международной арене с правильным названием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении заявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными, а правительство Армении ранее одобрило финансовое соглашение с ЕС на предоставление 3 млн евро для отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.

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    31 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Расчет ТОС группировки «Север» уничтожил скопление ВСУ в районе Волчанска

    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление украинских военных уничтожено в укрытии в районе Волчанска в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки «Север», сообщили в Минобороны.

    Разведка группировки вскрыла у Волчанска скопление живой силы ВСУ, находившейся в укрытии, полученные данные проанализировали, после чего было принято решение о применении огневого воздействия по противнику, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Расчет ТОС группировки «Север» термобарическими снарядами уничтожил личный состав украинских боевиков.

    Ранее в октябре в Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины, проводившую ротацию войск.

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    31 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах

    В Петербурге не обсуждали сокращение времени продажи алкоголя в магазинах

    Tекст: Ольга Иванова

    Законодательное собрание Петербурга не планирует сокращать время продажи алкоголя в магазинах, сосредоточив внимание на борьбе с «наливайками», сообщил председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

    По его словам, более актуальной задачей в настоящее время является противодействие незаконным заведениям, известным как «наливайки», передает РИА «Новости».

    «В свете появившихся новостей сообщаю, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег. Куда более острый вопрос для нас – борьба с засильем пресловутых наливаек», – отметил Четырбок.

    Депутат также напомнил, что на последнем заседании рабочей группы было установлено время продажи алкоголя во всех объектах общественного питания, кроме ресторанов, с 11 до 22 часов. Это соответствует уже существующему графику продажи алкоголя в магазинах.

    На ваш взгляд
    Вы бы поддержали сокращение времени продажи алкоголя в вашем регионе?



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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного. Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, объяснив, что любые запреты можно обойти.

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    31 октября 2024, 23:39 • Новости дня
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра

    Российский производитель алюминиевой тары отказался от банок 0,5 литра

    Tекст: Максим Попов

    В России больше не будут производиться и продаваться напитки в банках объемом 0,5 литра, компании начнут использовать тару емкостью 0,45 литра.

    Крупнейший производитель алюминиевой тары в России, компания «Урбан Крафт», прекращает выпуск пол-литровых банок. Начиная с 25 октября, клиенты должны заказывать тару объемом 0,45 литра, сообщило РИА «Новости».

    По словам представителей компании, пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Это решение обусловлено снижением спроса на классические банки объемом 0,5 литра.

    Таким образом, компания адаптируется к изменяющимся потребностям рынка, предлагая альтернативный объем тары. Это изменение может повлиять на ассортимент напитков, доступных для покупки в России, говорится в заявлении производителя.

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    31 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией». «Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.

    Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы». «Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.

    Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».

    Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.

    На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители утверждают, что полностью разделяют недовольство оппозиции.

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    31 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Киселев: ВСУ в Красноармейске напуганы и роют окопы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) испуганы приближением российских войск, они начали беспорядочное строительство фортификаций, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские военные хаотично возводят фортификационные сооружения и роют окопы, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС. Эти действия связаны с угрозой наступления и артиллерийских ударов со стороны российских войск, которые находятся на расстоянии всего шести с половиной километров от города.

    «Это расстояние удара миномета. Логистические пути уже под ударами нашей артиллерии. Информацию из Покровска мы точно так же получаем. Суета очень большая, военные очень напуганы, не знают, что делать», – сказал он.

    Большинство мирных жителей уже покинуло Красноармейск, а оставшиеся стремятся сохранить свои дома. Украинские власти также эвакуировались из города, забрав с собой документацию, добавил Киселев.

    Глава городской военной администрации Красноармейска Сергей Добряк ранее заявлял о блокировке города для передвижения и призвал жителей эвакуироваться. Ранее украинские военные сообщили, что обстановка на Красноармейском направлении продолжает оставаться сложной для их армии.

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    31 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей

    Песков призвал Google не ограничивать российские телеканалы

    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской компании Google лучше обратить внимание на ограничения российских телеканалов и исправить ситуацию, чем выплачивать символический штраф в два ундециллиона рублей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Хотя это конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма», – цитирует Пескова ТАСС.

    По словам представителя Кремля, требования, адресованные Google, демонстрируют суть претензий российских каналов к компании.

    Руководство Google должно обратить внимание на эти претензии и скорректировать свои действия в отношении российских вещателей на YouTube.

    «Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а этим занимается. Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», – заключил он.

    Напомним, суд в России обязал Google выплатить штраф в размере 2 ундециллиона рублей за блокировку российских телеканалов на платформе YouTube. Сумма штрафа ежедневно увеличивается до полного погашения неустойки.

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    31 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания военнопленных, передает ТАСС. Бакай рассказал, что весной 2022 года, несмотря на освобождение от армии по «белому билету», его призвали на службу и отправили в учебку. В составе украинских сил его направили в Мариуполь, где в апреле 2022 года он был задержан.

    Мужчина отметил, что призыв был неожиданным: «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на белый билет. Я сопротивлялся, в 18 лет не призвали, почему я должен идти в 26 лет. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы».

    Волонтер Марина Ашифина, также жена бывшего военнопленного, сообщила, что при поддержке омбудсмена Дарьи Морозовой ведется работа по освобождению Александра. Жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью к Ашифиной, понимая, как она может помочь. «Надеемся, что в этом случае тоже будет хэппи-энд», – добавила она.

    Супруги подчеркнули, что после освобождения намерены остаться жить в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий в плену рассказал, что западные инструкторы оказывают значительную помощь ВСУ в обучении на территории Британии, а также он подтвердил факты расстрелов дезертиров специальными отрядами на Украине.

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    31 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии

    Светлана Журова: Россия не виновата в том, что МОК не признает новые регионы страны

    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Даже если Россия не включила бы в Олимпийский комитет России (ОКР) новые территории, нашлись бы другие причины для отстранения, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обвинение России в нарушении Олимпийской хартии со стороны главы МОК Томаса Баха.

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, поскольку он начал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, назвав это нарушением Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что в остальных случаях национальные комитеты ее соблюдают. 

    «С одной стороны, документально, то есть юридически, у них была зацепка для того, чтобы это сделать. С другой, то, что происходят действия в других странах, совершенно не наказывается никаким образом», – говорит Журова.

    По ее словам, Россия не виновата в том, что в МОК не признают ни референдум, ни присоединение, ни желания людей. У них существуют определенные юридические нормы, которым именно в случае с Россией они следуют.

    «Причем интересно было бы спросить Баха, а что было бы, если бы мы не включили в ОКР эти территории? Мы бы как Израиль, Палестина и все остальные страны выступали бы с флагом и с гимном? Мы понимаем, что и этого не было бы, нашлись бы другие причины. Не было территории, был допинг, мы тоже выступали без флага и тоже имели нейтральный статус», – заключила Журова.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоит разобраться с ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    31 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине

    Лавров исключил ничью в конфликте на Украине, заявив о приоритете справедливости

    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Понятие «вничью» не отражает необходимость обеспечения интересов всех сторон в конфликте на Украине, победа должна быть за справедливостью, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как сообщает «Российская газета», по итогам международной конференции по евразийской безопасности, прошедшей в Минске, Лавров заявил, что понятие «вничью» не соответствует необходимости надежного обеспечения интересов всех сторон. Он подчеркнул, что это должно быть сделано в масштабах всего континента.

    Лавров отметил, что термин «вничью» может быть применен к Стамбульским договоренностям 2022 года, но в текущих условиях это неприемлемо. Глава МИД РФ подчеркнул, что «победа будет за нами» означает победу справедливости. Он добавил, что сначала справедливость должна быть обеспечена для тех людей, чьи предки столетиями жили и осваивали эти земли. Только после этого можно будет искать подходящий термин для описания завершения кризиса.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял необходимость договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

    Также сообщалось, что Украина не получила приглашение на международную конференцию по безопасности в Минске, так как киевская политика идет в другом направлении, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Ранее Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.

    Коментарии (13)
    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

    Коментарии (7)
    31 октября 2024, 11:18 • Новости дня
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рост ключевой ставки не ведет к увеличению инфляции, приводя в качестве примера опыт России и других стран, где высокие процентные расходы компаний не являются основным фактором инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

    В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

    «Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

    Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

    Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

    По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

    Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

    «Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

    Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

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    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

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    Зеленский отдал России победу в Грузии

    «В Грузии сегодня победила Россия. Их выбор – дружба с Россией, а не с ЕС», – заявил Владимир Зеленский, предложив с этим смириться. И в Европе в этим смириться, кажется, готовы. Гораздо сложнее Брюсселю будет смириться с другим: с потерей своей однозначной привлекательности для народов «европейской периферии». Грузия – это не симптом, это уже диагноз. Подробности

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    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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