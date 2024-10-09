Победителей премии «Золотой Пояс» наградили в Москве

Победителей премии «Золотой Пояс» наградили в Государственном Кремлевском дворце

Вручение премии, организатором которой выступил Российский Союз боевых искусств (РСБИ), стало подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников, для которых такая награда – дань их силе воли, мастерству и целеустремленности.

Премии в этом году вручали представителям единоборств, проявившим себя не только на спортивной арене, но и защищающим Родину в зоне проведения СВО.

Премию открыл сопредседатель РСБИ, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (6 Дан Айкидо Айкикай), который зачитал приветствие президента Владимира Путина: «Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию».

Также Кириенко отметил, что Россия – единственная страна в мире, которая может позволить себе такую премию, потому что мастера боевых искусств многократно на всех татами, рингах и аренах мира доказывали, что они – лучшие в мире. Причем, побеждая не только в таких традиционных российских боевых искусствах, как самбо, но и у японцев в карате, у китайцев в ушу, у бразильцев в джиу-джитсу.

Среди тех, кто удостаивается премии «Золотой пояс», мастера уровня чемпионов мира, чемпионов Европы, многократных чемпионов России, лучшие бойцы мира. Причем звание чемпиона мира или чемпиона Европы можно получить много раз, а «Золотой пояс» дается один раз в жизни, его нельзя выиграть, его можно только заслужить.

В этом году победителями стали Динар Каримуллин (корэш) – «лучший спортсмен», Эльмира Кахраманова (самбо) – «лучшая спортсменка года», Стивен Сигал (айкидо) – за вклад в развитие боевых искусств. Лучшим наставником года признан Дмитрий Трошкин (самбо). Награды «На службе отечеству» получили Сергей Салахов (бирманский бокс), Илья Сидоров (комплексное единоборство), Алексей Жбанов (кекусинкай), Михаил Подшибякин (киокусинкайкан), Эдуард Шарафиев (метание ножа), Рамис Терегулов (панкратион).

Лучшей школой боевых искусств названа МЦБИ. Премия «Самая яркая победа» досталась Павлу Муратову (ушу).

А заключительную награду в номинации «За волю к Победе» из рук Сергея Кириенко получил Герой России Балдан Цыдыпов, который также является участником программы «Время героев». Первый заместитель руководителя администрации президента со сцены рассказал о подвиге Цыдыпова, спасшего жизни сослуживцев.