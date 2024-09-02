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    2 сентября 2024, 19:05 • Общество

    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев
    @ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Tекст: Юрий Васильев, Забайкальский край – Москва

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье.

    – Гойда, береги Россию! Гойда, в этом наша сила! – поют артисты в новом камуфляже.

    На сцене драмтеатра – «Забайкальские узоры», государственный музыкальный театр национальных культур. В Чите открывают «Форум СВОих» – торжественно, при полном зале, с соответствующим репертуаром: «К северу тайга. Моря да юга. Наши береги берега!» Награждают вернувшихся с фронта. Поминают «тех, кто может говорить с нами только в наших мыслях и в сердцах». А прежде всего – подводят очередные итоги спецоперации. Не столько для передовой, сколько для страны в целом.

    – От многих [идеологических] вещей, которые 30 лет концентрировались вокруг новой России, нам, слава богу, пришлось избавиться, – говорит Александр Осипов, губернатор Забайкальского края. – Оказалось, что все это, навязываемое извне – вранье, и нас просто хотели скушать. Оказалось, что многое, что мы делали сами, было правильно. А что-то – может быть, не совсем. Сегодня давайте поговорим и об этом, хорошо?

    заместитель полномочного представителя президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Григорий Куранов, кавалер ордена Мужества Антон Чипизубов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

    Заместитель полпреда президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Григорий Куранов, кавалер ордена Мужества Антон Чипизубов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Форум СВОих", Чита, август 2024 года. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

    На форуме, впрочем, больше говорили даже не о том, как побеждать в СВО. А о том, что делать после победы.

    – Мы – глубокий тыл спецоперации, – характеризует Забайкальский край губернатор Осипов. – Мне кажется, глубина тыла определяется не только расстоянием от фронта, но и тем, насколько глубоки сами люди, помогающие воинам. И тем, насколько глубоко люди думают о том, как будут жить воины, которые принесут нам победу. Чем они будут заниматься на «гражданке». И что может, должен предложить им нынешний тыл для долгой, хорошей, классной мирной жизни.

    * * *

    – Насколько вам комфортно в гражданской жизни? – спрашивает Андрей Козлов, забайкальский журналист и ведущий «Форума СВОих», молодого человека в штатском костюме с золотой звездой на лацкане.

    Балдан Цыдыпов появляется на сцене уже после открытия основной сессии: задержка вызвана стараниями читинцев, желающих сфотографироваться с Героем России на ступенях драмтеатра и взять у него автограф.

    13 Героев России за спецоперацию – едва ли не больше всего в России, если считать по регионам. Впрочем, Забайкалье даже после всех армейских сокращений оставался одним из самых воинских субъектов РФ. Что называется, и в радости, и в горе. Опустевшие многоэтажки с выбитыми стеклами, постоянно встречающиеся от Читы и до китайской границы – это бывшие советские военные городки.

    – Наверное, такая заброшенность – символ того, что бывает, когда военные уходят, – рассуждает журналист Козлов. – Для Забайкальского края это очень болезненная история – да и для меня как для сына офицера. Сегодня, благодаря СВО, мы наконец-то стали признавать ключевую роль военных для нашего государства – ту же роль, что играют для нас учителя, врачи, ученые…

    – По существу заданного мне вопроса – отвечает Герой России Цыдыпов, – докладываю, что я прохожу курс обучения в одной из военных академий. Так что о гражданской жизни, несмотря на костюм, мне говорить пока, наверное, рано.

    Цыдыпов спас полторы сотни однополчан, был тяжело ранен, долго лежал в госпиталях. В общем, понятно, почему аплодисменты Цыдыпову длились долго, почти минуту.

    * * *

    – Деньги берем на мясо, – объясняет Вера, жительница Красночикойского района Забайкальского края, показывая на кружку с надписью «Обеды для Победы». – Все остальное мы собираем сами.

    Остальное – это продукты для сублимированных супов, которые из Красночикойского района уже третий год идут в зону СВО. Один пакет высушенного набора – кастрюля в пять литров. Выбор – помимо прочего – домашняя лапша, борщ, щи или каша гречневая с рыжиками.

    – На круг уже 70 тыс. таких пакетов отправили, – говорит Вера. – Недавно еще одну технологию освоили, не простых, а термопакетов – так тех пока меньше 20 [тыс.].

    Меню термопакетов – еще разнообразнее. Хочешь – свинину с горохом, хочешь – котлеты из горбуши или минтая с булгуром, а можно гречку с говядиной и грибами. «Разогреть содержимое можно разными способами», – написано на термопакете. Помимо просто вынуть и сварить – «положить пакет на любую горячую поверхность» и даже «положить во внутренний карман одежды и нагреть его теплом».

    – Напишите, что на форуме не все наши супы-борщи-котлеты представлены, – наставляют красночикойские активистки. – У нас к ребятам только что транспорт был, а тут в Чите – новое уже показываем, что сделали.

    – Как раз вернулась оттуда, – подтверждает активистка Виктория с позывным «Кедровка». Забайкальцы воюют во всех новых регионах, так что легче сказать, где она с красночикойскими пакетами не побывала.

    Виктория, позывной «Кедровка». Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Виктория, позывной «Кедровка». Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    * * *

    - По разовым случаям – кто-то что-то написал в соцсетях или в прессе, а мы увидели и отреагировали – так никакую системную работу не построить, – говорит губернатор Осипов. Дискуссия подошла к вопросам реабилитации и – шире – обустройства жизни для тех, чьи возможности после возвращения с фронта оказались ограниченными.

    Стенды с медицинской реабилитацией – наиболее востребованные на «Форуме СВОих». Например, сержант Петр живет под Читой, вернулся в прошлом году. Петру нужен хороший протез для плавания.

    - Я кандидат в мастера был, – говорит он. – У нас недавно появились такие протезы, причем свои, российские. Мне бы не помешал. Бассейн у нас есть, там ждут, готовы со мной работать.

    Оставалось понять, по какой статье это приспособление следует провести. Понятно, что для бойца в любом случае бесплатно. Но он не профессиональный пловец, в паралимпийцы не собирается, стало быть, простым путем не пойти. Для этого подключается соцфонд – их стенд размещен здесь же, на форуме, – и решение для Петра находится довольно быстро. Но на третий год СВО в отношениях страны и ее воинов «хотелось бы какого-то автоматизма, причем здорового» – как это формулирует Петр.

    - Во многих случаях нам всем еще предстоит найти формы работы, найти виды постоянной взаимосвязи, – подчеркивает губернатор Осипов. – Да и собираться нам (он окидывает взглядом зал со сцены) надо бы с некоторой регулярностью. Чтобы мы видели: все ли охватываем или нет.

    - Вы чувствуете, что нас всех в этом вопросе – куда надо тащит? Или нет еще? – спрашивает журналист Козлов.

    - Я вижу, что сам Бог и сама история меняют нас, – отвечает губернатор. – Это абсолютно очевидно. У нас есть огромное количество людей, в которых разбужено главное, фундаментальное, 1200 лет обеспечивавшее нам жизнеспособность вопреки любым обстоятельствам. Эта энергия, разбуженная людьми внутри себя, поддерживающая отсюда тех, кто находится в смертельной опасности – она все меняет. В городе можно жить на одной лестничной клетке и годами, десятилетиями не знать, как соседа зовут. У нас же, не дай бог, ранило человека… Или просто ситуация на каком-то участке там, где кто-то из наших, осложняется – так все соседние деревни знают, переживают.

    - Мы не собираемся относиться к СВО в режиме «пусть идет, пусть течет как попало», – говорит Людмила Михайловна из Краснокаменска. У нее и товарок по медицинскому сообществу «МыVместе» – «ничего удивительного», как говорят они: перевязочные и операционные наборы. Но, как и супы, на фронт идут годами. И тоже десятками тысяч.

    - Мы хотим максимальную пользу фронту принести, – продолжает Людмила Михайловна. – И приносим ее.

    * * *

    - Шестеро уже, – поправляет Алексей Лутов, предприниматель из поселка Атамановка, что неподалеку от Читы. – В начале СВО пятеро детей было, да.

    Алексей Александрович – идеальный положительный герой. Профессия у Алексея – строитель, причем сельский. Недавно Лутовы выиграли федеральный конкурс «Большая семья – опора России» в номинации «Труд». Суровые условия Забайкалья – даже около краевой столицы – в ассортименте.

    Как волонтер, Алексей делает окопные свечи. Тема не новая, в отличие от исполнения. Ну и обороты тоже – предприниматель открыл небольшой цех. Финансирует производство когда сам, когда с помощью соседей и союзных ИП. У руководства региона Лутов тоже на глазах и на слуху, так что помощь есть и сверху.

    Алексей Лутов и его окопные свечи. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Алексей Лутов и его окопные свечи. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    И есть чему помогать.

    - Фитиль брезентовый, – показывает Лутов сложенные треугольники, разместившиеся в жестяной банке. – Надежнее картонного. И зажигать опять удобнее, если потухла или просто надо потушить, а потом снова зажечь.

    Еще Алексей делает печки – для блиндажей, окопов и для разведки. В марте на предыдущем форуме в Забайкалье – не «как жить после победы», а просто про СВО и вокруг спецоперации –разработки Лутова организаторы оценили высоко, вплоть до «надо патентовать». На это у волонтера из Атамановки времени нет, зато есть серийные образцы. Легкие печки, внутри – те же свечки. Отправка в месяц на СВО – до полусотни штук.

    - Тут смесь интересная, – говорит Лутов начинку окопной свечи. Действительно целое искусство, чтобы лишнего не дымила, ясно светила и хорошо грела. Чуть того, капельку этого. И, конечно же, воск и парафин. Много воска, много парафина; в обычном хозяйстве столько не бывает.

    - Здесь батюшки помогают, спасибо им, – благодарит Лутов.

    В отдельной емкости лежат сотни огарков церковных свечей. Рядом – еще одна, с готовой смесью для свечей окопных. Несколько таких в одной печке от Алексея из Атамановки – до шести часов тепла бойцам. Бездымного тепла, как необходимо.

    * * *

    - Мне кажется, – говорит Осипов, – Забайкальский край – это хорошее место для жизни после победы.

    Осипов стал губернатором пять лет назад. На банальный вопрос, чем гордится за пятилетку, отвечает, что должностным лицам чем-то гордиться не с руки:

    - Надо выполнять свою работу. Понимать и оценивать, сделана ли работа или не сделана. Какая сделана хорошо, какая похуже, какой надо побольше позаниматься. Я за системное развитие, тем более, когда мы ведем речь не о каком-то отдельном заводе, павильоне или даже о малом населенном пункте.

    Речь, напоминает Осипов, идет об огромном крае, входящем в десятку крупнейших по территории. Крае, где пролегает одна из самых грузонапряженных дорог в мире. Где протяженная граница первой и четвертой мировых экономик – Китая и России. Где ископаемые ресурсы, возобновляемые ресурсы, 8 млн гектаров сельхозплощадей, из них 2 млн пашни…

    - Здесь надо вести речь про комплексные эффекты и результаты, – уверен он. – Сейчас Забайкалье – на бодром быстром марше своего развития. Все отрасли, включая социальную сферу, быстро развиваются и идут вперед. Я доволен этим эффектом.

    Эффект таков: край – во всероссийской десятке по темпам прироста экономики за пять лет. Те же места – по объему привлеченных инвестиций и по количеству созданных рабочих мест.

    - Очень быстро регион из места большого профицита рабочей силы и огромной безработицы, бедности превратился в регион дефицита рабочих рук, – констатирует Осипов. – Постоянно 17 – 20 тыс. вакансий. Причем с очень высокими зарплатами. Видел объявление: ищут доярку, 90 тыс. рублей. В экономическом развитии у нас [за пять лет] – удвоение валового регионального продукта…

    - Но с низкой базы.

    - Ниже нас или с нашей прежней базой – не один регион в России, – парирует Осипов. – А такая динамика – только у нас. Уверен, что нашим героям, вернувшимся с победой, найдется достойное, почетное место в мирной жизни.

    * * *

    - У нас была тренировка, как жить вместе и помогать друг другу, – напоминает Аягма Ванчикова, вице-губернатор Забайкальского края и координатор регионального корпуса волонтеров. – Активные добровольцы тыла – это более 100 тыс. жителей края. Объединились после начала СВО, а на тренировку вышли двумя годами ранее, во время пандемии…

    И тогда, и сейчас, в поддержке – будь то борец с ковидом, герой СВО либо его семья – мелочей нет, уверена Ванчикова:

    - Неважно, идет ли речь о государстве или о соседях. Мы все стремимся к тщательности этой поддержки.

    Тщательность поддержки по-забайкальски проявляет себя по-разному. В одном селе недавно погиб на фронте боец, тридцать лет с небольшим. Контракт он подписал в конце прошлого года. Перед уходом на спецоперацию рассчитался с долгами – небольшие, но были. Починил крышу маминого дома. Натаскал и нарубил ей дров «на две зимы вперед, как чувствовал», рассказывает односельчанка погибшего Нина.

    Осознанное решение – уйти на фронт. Осознанные действия перед уходом. Вплоть до списка любимых песен, который Миша оставил друзьям – для самого плохого случая, то есть для похорон и поминок.

    – Ну как бы чтобы не плакал никто, – объясняет Нина. – Но хорошо, что решили посмотреть этот список для похорон. Там одна песня ну совсем не про это. Ее бы родители его если услышали – могли бы мы их там сразу рядом с сыном положить. Ну не сразу, дня через три.

    – Такая плохая песня?

    – Почему плохая. Не плохая, – говорит Нина. – Хорошая даже. Просто там строчки есть не про то совсем. А песня известная, все помнят… Вот как скажешь, что все помнят, так и все из головы вылетит. Там вроде «мама, я снова живой», знаете?

    «Мама, это правда, мама, это правда, мама, я опять живой». «Ковер-вертолет» «Агаты Кристи». Чуть ли не старше бойца песня.

    – Вот ей так на похоронах – ну как поленом поперек лица этим было бы. И отцу тоже, понимаете? Он с ними не жил сколько, но хоронить приехал же… Хорошо, что посмотреть [список] решили, – повторяет Нина.

    – Вы пока не пишите, как зовут и откуда парень, – просит односельчанка. – Всем ей помогли, и мы, и начальство, и помогать будем. Просто она в себя не пришла еще. В августе только похоронили.

    * * *

    – Делается очень многое – по базовым потребностям семей и самих воинов, – оценивает усилия краевого руководства Осипов. – Начиная с покупки дров, многочисленных льгот, реабилитационных программ. Но это жизнь, и вопросов – бесчисленное количество. Ребята с физическими ограничениями. Раньше были способны на все, даже в спартанских сельских условиях. Они рукастые, они все умели. Сегодня они не имеют физической возможности проявить себя.

    – И чем помогать, если вкратце?

    Осипов напоминает, что 60% жителей края живет в селах – достаточно далеко не только от краевой столицы, но даже и от районных центров.

    – Надо обеспечить, чтобы эти люди не ходили во двор по известной надобности. Не перекидывали дрова. Не таскали воду, – перечисляет губернатор Забайкальского края. – Эти вопросы в полной мере еще актуальны для уже вернувшихся наших участников СВО. Надо думать, как это делать – используя собственные силы, поддержку граждан, федерального центра…

    – Одно понятно для меня уже сейчас, – говорит Осипов. – Работа с нашими воинами, вернувшимися с победой – так же, как с ветеранами Великой Отечественной – не закончится никогда. На это надо настраиваться, к этому готовить наши регионы. Мы подготовку к встрече победителей уже начали.

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