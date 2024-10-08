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Путин предложил создать реестр воинских мемориалов СНГ
Путин предложил создать реестр воинских мемориалов СНГ на базе платформы «Место памяти»
Президент Владимир Путин предложил создать единый реестр воинских мемориалов СНГ, чтобы сохранить и защитить мемориальное наследие советских солдат.
Инициатива была озвучена на Совете глав государств СНГ. Путин отметил, что Победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием всех народов бывшего Советского Союза, сообщает ТАСС.
Российский президент подчеркнул важность сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, связанных с подвигами советских солдат. Для этого он предложил разработать единый реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны.
Глава государства также отметил, что реестр можно создать на базе российской интернет-платформы «Место памяти», которая функционирует с 2016 года.
Напомним, Путин предложил учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества Независимых Государств.
Он также отметил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.