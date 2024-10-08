Украинский генерал заявил о недостаточности F-16 для стратегического успеха

Генерал Маломуж заявил, что F-16 недостаточно для стратегической роли на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, F-16 имеют тактическую эффективность, но это не является стратегическим решением задач для военно-воздушных сил Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что количество самолетов недостаточно для значительного влияния на ход боевых действий.

Маломуж отметил, что F-16 стали частью системы противовоздушной обороны Украины, однако без поддержки других средств ПВО они не обеспечат эффективную защиту. Он отказался уточнить точное число переданных Украине самолетов, но подчеркнул, что Киев нуждается минимум в 60 F-16 для достижения желаемых результатов.

По мнению генерала, для существенного изменения в стратегии необходимо значительно увеличить количество этих истребителей, чтобы они могли стать частью более обширной системы обороны, которой в данный момент не хватает Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года. Военно-воздушные силы Нидерландов полностью отказались от истребителей F-16 в пользу более современных F-35. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе, требуемого в боевых условиях.