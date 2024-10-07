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Алиханов на «Биопроме-2024» обсудил технологии продления жизни до 120 лет
Алиханов принял участие в прогноз-сессии форума «Биопром-2024»
На форуме «Биопром-2024» обсуждались технологии увеличения продолжительности жизни до 120 лет, биоэкономика и биотехнологии в России. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов принял участие в прогноз-сессии форума.
На мероприятии обсуждались современные технологии, направленные на повышение продолжительности и качества жизни. В сессии также приняли участие высокопоставленные чиновники, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, который зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем президент акцентировал внимание на важности внедрения инновационных технологий в производство медицинских препаратов и продуктов питания, говорится на сайте Минпромторга.
Мантуров поделился планами по началу национального проекта по развитию биоэкономики в 2025 году, подчеркнув, что данное направление включает биотехнологии по производству кормовых добавок и ферментов для сельского хозяйства, а также для лечения онкологических заболеваний и выпуска вакцин в фармацевтике. Он отметил, что в настоящее время более 1 тыс. компаний в России работают в области биотехнологий, а рынок оценивается в 300 млрд рублей. Мантуров также подчеркнул необходимость определения направлений и мер поддержки со стороны государства для дальнейшего развития сектора.
Алиханов отметил потенциал биотехнологий в удовлетворении ключевых потребностей различных отраслей, подчеркнув межотраслевой характер этой сферы. Он также обратил внимание на возможность использования биотехнологий в экологии, позволяя перерабатывать отходы в полезные вещества. Алиханов заверил, что развитие биотехнологий требует участия многих министерств, предлагая использовать Совет по развитию микробиологической промышленности как платформу для обсуждения вопросов биоэкономики.
В первый день форума Алиханов также осмотрел выставочную экспозицию, где компании продемонстрировали разработки в области биоэкономики, включая системы утилизации отходов и медицинские препараты. Он ознакомился с решениями для сельского хозяйства и фармацевтики, представленными на выставке.