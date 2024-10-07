Песков: Путин не любит интереса к личной жизни

Песков: Путин не любит повышенного интереса к своей личной жизни

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что как и у любого человека, у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения, передает ТАСС.

«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», – отметил Песков.

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.



Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

