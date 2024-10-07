Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Песков: Путин не любит интереса к личной жизни
Песков: Путин не любит повышенного интереса к своей личной жизни
Родные и близкие президента Владимира Путина поздравляют его с праздниками, в том числе с днем рождения, но он не любит повышенного интереса к его личной жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что как и у любого человека, у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения, передает ТАСС.
«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», – отметил Песков.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.
Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.