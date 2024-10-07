Автобус застрял под Магаданом из-за снегопада

Спасатели эвакуировали 12 пассажиров автобуса, застрявшего на трассе под Магаданом из-за снегопада

На трассе «Магадан – Балаганное – Талон» возникла чрезвычайная ситуация из-за сильного снегопада и плохой видимости, сообщает РИА «Новости». Пассажирский автобус, направлявшийся из поселка Армань в Магадан, застрял на перевале в районе 26-го километра. Спасатели Главного управления МЧС по Магаданской области оперативно выехали на место происшествия.

Прибывшие на место спасатели пересадили пассажиров автобуса в свой транспорт. Всего эвакуировано 12 человек, включая пятерых детей. Все пассажиры были благополучно доставлены в Магадан, и, по словам спасателей, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее в регионе было выпущено экстренное предупреждение о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильных снегопадов. Это предупреждение оказалось своевременным, позволив спасателям оперативно среагировать и обеспечить безопасность пассажиров. Ситуация на трассе остается под контролем служб, продолжаются работы по обеспечению безопасности движения.

Напомним, 30 сентября на трассе «Колыма» в Ягоднинском округе Магаданской области произошла авария с участием маршрутного такси. Причем в регионе в это время прогнозировались снегопады и сильный ветер, которые затруднили видимость на дорогах.