В Москве наградили победителей педагогических конкурсов

В Гостином дворе наградили победителей всероссийских педагогических конкурсов

В Москве на Форуме классных руководителей в Гостином дворе наградили победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в системе образования. На мероприятии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кириенко поздравил участников с Днем учителя, подчеркнув важность поддержки и развития просвещения и воспитания в России.

«За последние годы благодаря решениям президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения и воспитания. Это создание новых школ, реконструкция, новейшее оборудование, современные информационные платформы. Появились такие проекты, как «Российское движение детей и молодежи», «Разговоры о важном», «Орлята России», – очень много делается для подрастающего поколения», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Кириенко также напомнил о словах президента Владимира Путина, который процитировал Отто фон Бисмарка: «Войны выигрывают не военачальники, а школьные учителя и приходские священники».

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на значимость системы образования для каждой российской семьи и подчеркнул, что от учителей зависит будущее страны. Он поздравил лауреатов конкурсов, выразив благодарность за их вклад в образование и воспитание молодого поколения.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что уже 30 лет возглавляет жюри конкурса «Учитель года России». Он подчеркнул, что современные участники конкурса достойны своих предшественников.

Среди призеров в этом году выделились учителя из различных регионов, включая Светлану Велику из Майкопа и Игоря Гребенкина из Губкина.

Анастасия Головинова и Анастасия Камитова заняли призовые места в конкурсе «Первый учитель».

Победителей награждали дипломами и благодарственными письмами. Торжественная церемония награждения продолжится в Кремлевском дворце.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

