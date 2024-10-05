Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Москве наградили победителей педагогических конкурсов
В Гостином дворе наградили победителей всероссийских педагогических конкурсов
В Гостином дворе прошла церемония награждения победителей всероссийских профессиональных педагогических конкурсов «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям».
В Москве на Форуме классных руководителей в Гостином дворе наградили победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в системе образования. На мероприятии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.
Сергей Кириенко поздравил участников с Днем учителя, подчеркнув важность поддержки и развития просвещения и воспитания в России.
«За последние годы благодаря решениям президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения и воспитания. Это создание новых школ, реконструкция, новейшее оборудование, современные информационные платформы. Появились такие проекты, как «Российское движение детей и молодежи», «Разговоры о важном», «Орлята России», – очень много делается для подрастающего поколения», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента.
Кириенко также напомнил о словах президента Владимира Путина, который процитировал Отто фон Бисмарка: «Войны выигрывают не военачальники, а школьные учителя и приходские священники».
Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на значимость системы образования для каждой российской семьи и подчеркнул, что от учителей зависит будущее страны. Он поздравил лауреатов конкурсов, выразив благодарность за их вклад в образование и воспитание молодого поколения.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что уже 30 лет возглавляет жюри конкурса «Учитель года России». Он подчеркнул, что современные участники конкурса достойны своих предшественников.
Среди призеров в этом году выделились учителя из различных регионов, включая Светлану Велику из Майкопа и Игоря Гребенкина из Губкина.
Анастасия Головинова и Анастасия Камитова заняли призовые места в конкурсе «Первый учитель».
Победителей награждали дипломами и благодарственными письмами. Торжественная церемония награждения продолжится в Кремлевском дворце.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.