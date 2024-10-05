Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Сирия подала заявку на вступление в БРИКС
Сирия направила письменную просьбу о присоединении к БРИКС
Сирийский посол в России Башар Джаафари сообщил, что Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС, выразив большой интерес к этому шагу на форуме в Ставропольском крае.
Сирия выразила желание стать членом международной организации БРИКС и уже подала соответствующую заявку, передает ТАСС. Посол Сирии в России Башар Джаафари сообщил об этом на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности», который проходит в Железноводске, Ставропольского края.
Башар Джаафари отметил, что для Сирии присоединение к БРИКС является очень важным шагом. Он подчеркнул, что страна уже направила письменные просьбы о вхождении в эту организацию. «Очень интересуемся присоединением к БРИКС», – заявил посол.
БРИКС – международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Организация играет значительную роль в мировой экономике и политике, поэтому вступление в нее может открыть для Сирии новые возможности для экономического и политического сотрудничества.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что одним из условий вступления в БРИКС является неприсоединение к нелегитимным санкциям против стран – участниц объединения, а также проведение суверенной внешней политики.