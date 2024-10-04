Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.12 комментариев
На учреждения культуры и спорта новых регионов решили направить 2,5 млрд рублей
Президентский фонд культурных инициатив решил выделить 2,5 млрд рублей на учреждения культуры и спорта в новых регионах России
На адресную поддержку учреждений культуры и спорта в 2024 году планируется направить 2,5 млрд рублей, поддержку реализует Президентский фонд культурных инициатив совместно с партнерами в рамках продолжения реализации программы адресной поддержки учреждениям культуры и спорта новых регионов страны.
Заявки на участие во втором этапе программы подали 1417 учреждений культуры и спорта, включая филиалы, обособленные подразделения. Общий объем направляемых средств в 2024 году составит 2,5 млрд рублей. Они будут направлены на приобретение современного звукового, светового и интерактивного оборудования, музыкальных инструментов, мебели, компьютерной техники, спортивного оборудования и инвентаря, экипировки, проведение ремонтных работ на объектах культуры и спорта, установку новых спортивных сооружений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа пожертвований реализуется фондом в сотрудничестве с партнерами с 2023 года. За этот период оказана помощь 2118 учреждениям культуры и спорта новых регионов. Объем средств первого этапа благотворительной программы также составил 2,5 млрд рублей.
Благодаря решению президента России Владимира Путина в культурных и спортивных учреждениях новых регионов смогли перезапустить свою работу, обновить инфраструктуру и основные средства, которые не обновлялись с 90-х годов прошлого столетия, компенсировать ущерб, нанесенный в результате обстрелов, разрушений и вывоза оборудования и ресурсов.
В результате реализации программы создан уникальный механизм сбора потребностей благополучателей из новых регионов, оценки и контроля за расходованием средств, включающий онлайн-систему, агрегаторов-операторов на местах и корпус экспертов-консультантов для прямого взаимодействия с нуждающимися в помощи учреждениями культуры и спорта, их филиалами и подразделениями.
Отработанная практика, в том числе проверка поставщиков и наличия товара, позволит эффективно довести средства и осуществлять системный контроль над их расходованием.