Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
На Украине военные устроили бунт из-за нехватки вооружения
СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг
В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.
Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».
Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.