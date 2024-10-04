СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

Tекст: Вера Басилая

Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

