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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    4 октября 2024, 04:20 • Новости дня

    На Украине военные устроили бунт из-за нехватки вооружения

    СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

    Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

    Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете

    Рогов назвал слова Зеленского о новой ракете попыткой прикрыть поставки западного оружия

    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о новой ракете служат прикрытием для поставок западного вооружения, включая ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России.

    По его словам, заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты является лишь прикрытием для поставок западного оружия, передает РИА «Новости».

    Рогов уверен, что под видом новой ракеты Украине могут быть переданы западные технологии и вооружение, которые затем будут использованы для ударов вглубь российской территории. «Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», – отметил он.

    По словам Рогова, украинская сторона за последние десятилетия не смогла разработать ничего нового в сфере вооружений. Максимум, что удавалось украинским конструкторам в этой области, – это модификация советских ракетных комплексов, что, по его мнению, является пределом их возможностей.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру». На фоне этих событий Зеленский провел переговоры с руководителями иностранных оборонных компаний на форуме в Киеве, обсуждая расширение сотрудничества и усиление производственных возможностей.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.

    Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.


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    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие с украинской территории за рубеж водители большегрузов перестали возвращаться домой, заявил глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

    Перевозчик сообщил, что один из его водителей провел 15 рейсов, но не вернулся из 16-й по счету поездки, сказал Зборовский украинским СМИ, передает ТАСС. «Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации», – сказал чиновник.

    Ранее украинские власти сообщили, что в стране мужчины начали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы избежать мобилизации.

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    3 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе необъявленного визита в Киев заявил, что Россия якобы не может препятствовать вступлению Украины в альянс.

    Рютте заявил, что Россия «не имеет права вето» на вступление Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что «наступит день, когда Украина станет полноправным членом альянса».

    По словам генсека НАТО, Украина подписала ряд соглашений в сфере безопасности с членами блока и получила значительную помощь от альянса, что делает ее вооруженные силы более совместимыми с натовскими стандартами.

    При этом Рютте не обозначил конкретных сроков возможного приглашения Украины в альянс, которое требует единогласного одобрения всех членов.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев. Ранее голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО, призвав изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    3 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР

    Украинские войска оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине в ДНР

    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурине, что в ДНР, усиливая российское давление на Селидовском направлении, важном для стратегического контроля.

    Украинские вооруженные силы оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам источника в силовых структурах, это стало очередным шагом в процессе вытеснения противника с ключевых направлений.

    Силовики заявили о продолжении давления на украинскую группировку на Селидовском направлении. Представитель силовых структур подчеркнул: «Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [ВСУ] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине».

    Отступление ВСУ свидетельствует о нарастающем напряжении в регионе, где российские войска стремятся усилить свое влияние. Это важное отступление может повлиять на общий баланс сил на данном участке фронта, увеличивая возможности для продвижения союзных сил.

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа. В результате отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг. Между тем на украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров.

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    3 октября 2024, 14:07 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах

    В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

    Документ, внесенный депутатом и секретарем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой, предусматривает, что запрет коснется не только государственных, но и частных образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Законопроект разрешает обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, если они являются официальными языками Евросоюза или коренного народа. Это означает, что на других иностранных языках обучение и общение в школах будет возможно, в то время как русский язык будет исключен из образовательного процесса. Контроль за соблюдением нового правила в частных школах возлагается на их основателей.

    Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

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    3 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва открыта к конструктивным предложениям по урегулированию украинского кризиса, но не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

    Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

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    3 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило министерство обороны.

    Группировка отразила контратаки штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила живую силу и технику 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 615 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, две французские гаубицы Caesar.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Степного, Казацкого и Кизомыса (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 75 человек, танк орудие Д-20, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS и 144 дрона самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 дрона, 579 ЗРК, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 машин РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

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    3 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли в последние сутки до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны.

    ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Перехода границы не допущено.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

    За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

    За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

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    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    Аэродромы России получат второе рождение

    Одним из приоритетов проекта бюджета на 2025–2027 годы стало развитие и модернизация сети российских аэродромов: расходы на аэродромную сеть существенно увеличиваются. Налицо смена государственной политики в области транспортной инфраструктуры. Это прямо связано с текущей геополитической ситуацией, но не только с этим. Подробности

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    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

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    Угледар был освобожден длительной подготовкой и стремительными рывками

    Приходит все больше сообщений, подтверждающих освобождение Угледара. Почему ВСУ воспринимали этот город в качестве неприступной крепости, каким образом российским войскам удалось взломать украинскую оборону и какие варианты дальнейшего продвижения открываются перед ВС РФ в результате? Подробности

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    Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США

    Судя по всему, изучение и российского, и украинского боевого опыта в ходе спецоперации начинает оказывать сильное влияние на американскую военную мысль. Каким является традиционный подход Пентагона к беспилотникам и роботизации войск в целом, что показала в этом смысле спецоперация – и как теперь американские военные стремятся опередить на данном направлении и Украину, и даже Россию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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