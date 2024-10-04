Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.12 комментариев
На «Камазе» отметили выпуск 2,5-миллионного автомобиля
На автозаводе «Камаз» прошло торжественное мероприятие в честь выпуска 2,5-миллионного автомобиля, на нем присутствовали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
В рамках мероприятия был продемонстрирован исторический видеоролик и фильм о создании юбилейного автомобиля КАМАЗ. К сцене, организованной непосредственно в производственном цехе, подъехали три автомобиля КАМАЗ поколения К5 – белый, синий и красный, управляемые передовиками производства, сообщается на сайте предприятия.
Первый автомобиль – КАМАЗ белого цвета, сошедший с конвейера под номером 2499998, за его рулем – опытный водитель-испытатель Андрей Кузнецов. Синим КАМАЗом под номером 2499999 управлял начальник главного сборочного конвейера Валерий Утяганов. За рулем красного, юбилейного автомобиля под номером 2500000 находился заместитель начальника сдаточного производства Рустем Туктагулов.
Алиханов и Минниханов поздравили «камазовцев» с важным событием, отметили значимость этой исторической вехи для российского автопрома и большой вклад камазовских машиностроителей в развитие отрасли, работу по локализации производства и укреплению технологического суверенитета. Шестеро «камазовцев» были награждены правительственными наградами.
В мероприятии также приняли участие гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, топ-менеджеры компании, представители трудового коллектива и ветераны производства.
Ключи от юбилейного автомобиля были переданы партнеру «Камаза», руководителю ГК «Приволжье Транс» Вадиму Комиссарову. В автопарке этой организации – более 1,3 тыс. единиц автотехники бренда «Камаз».
Комиссаров отметил, что предприятие с 2021 года эксплуатирует грузовики модели 54901, и оценил их преимущества. Когогин поздравил партнера с очередным приобретением и выразил уверенность, что 2500000-й КАМАЗ будет эффективно решать задачи крупнейшей российской транспортной компании в сфере доставки грузов.