Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.3 комментария
В Сети появились кадры «дороги смерти» в Курской области с подбитой техникой ВСУ
На дороге в поселок Коренево в Курской области обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.
Отмечается, что на дороге в поселок Коренево в Курской области образовалась так называемая дорога смерти, где сосредоточена подбитая техника ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Судоплатов».
Видеозапись, размещенная на канале, демонстрирует, как техника ВСУ была поражена и оставлена на данном участке фронта.
Украинская техника стала мишенью для совместных атак артиллерии и ударных дронов. В результате этих действий удалось парализовать подвоз ресурсов противника к его группировке, базирующейся в населенном пункте Ольговка, что подтверждает эффективность применяемых боевых тактик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Александр Симонов поделился видеозаписями, на которых подразделения 1-й танковой армии выжигают технику ВСУ на Купянском направлении, показав эффективность действий российских войск.
Ранее министерство обороны демонстрировало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику, что свидетельствует о захвате современного вооружения противника.