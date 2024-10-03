Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что на дороге в поселок Коренево в Курской области образовалась так называемая дорога смерти, где сосредоточена подбитая техника ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Судоплатов».

Видеозапись, размещенная на канале, демонстрирует, как техника ВСУ была поражена и оставлена на данном участке фронта.

Украинская техника стала мишенью для совместных атак артиллерии и ударных дронов. В результате этих действий удалось парализовать подвоз ресурсов противника к его группировке, базирующейся в населенном пункте Ольговка, что подтверждает эффективность применяемых боевых тактик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Александр Симонов поделился видеозаписями, на которых подразделения 1-й танковой армии выжигают технику ВСУ на Купянском направлении, показав эффективность действий российских войск.

Ранее министерство обороны демонстрировало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику, что свидетельствует о захвате современного вооружения противника.

