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Россия удивила КНР масштабной экспозицией на выставке рыбной отрасли в Циндао
Российские рыбопромышленники впервые представили оборудование на выставке в Китае
На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Китае российский павильон стал самым масштабным за всю историю, объединив более 50 компаний, включая рыбопромышленников и производителей оборудования.
В Китае проходит 27-я международная выставка China Fisheries & Seafood Expo, сообщает Росрыболовство. Российский павильон в этом году стал самым масштабным за всю историю участия страны в этом мероприятии. На объединенной национальной экспозиции представлено более пятидесяти компаний, среди которых рыбопромышленники, логистические операторы и производители оборудования. Впервые российские производители оборудования для промысла и переработки принимают участие в этом значимом событии.
Выставка началась с посещения российского павильона официальной делегацией Министерства сельского хозяйства КНР. Китайские представители провели переговоры с российскими участниками и продегустировали вонтоны с крабом, приготовленные из российского сырья. В рамках мероприятия в национальном павильоне России также прошли первые дегустации блюд с икрой минтая и крабом-стригуном для посетителей кулинарной зоны Seafood Show Area.
Организатором национального павильона Российской Федерации выступает Expo Solutions Group. Это подчеркивает важность сотрудничества между Россией и Китаем в области рыболовства и переработки морепродуктов, а также укрепление позиций российских компаний на международном рынке.