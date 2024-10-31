Россия удивила КНР масштабной экспозицией на выставке рыбной отрасли в Циндао

Российские рыбопромышленники впервые представили оборудование на выставке в Китае

В Китае проходит 27-я международная выставка China Fisheries & Seafood Expo, сообщает Росрыболовство. Российский павильон в этом году стал самым масштабным за всю историю участия страны в этом мероприятии. На объединенной национальной экспозиции представлено более пятидесяти компаний, среди которых рыбопромышленники, логистические операторы и производители оборудования. Впервые российские производители оборудования для промысла и переработки принимают участие в этом значимом событии.

Выставка началась с посещения российского павильона официальной делегацией Министерства сельского хозяйства КНР. Китайские представители провели переговоры с российскими участниками и продегустировали вонтоны с крабом, приготовленные из российского сырья. В рамках мероприятия в национальном павильоне России также прошли первые дегустации блюд с икрой минтая и крабом-стригуном для посетителей кулинарной зоны Seafood Show Area.

Организатором национального павильона Российской Федерации выступает Expo Solutions Group. Это подчеркивает важность сотрудничества между Россией и Китаем в области рыболовства и переработки морепродуктов, а также укрепление позиций российских компаний на международном рынке.