СК: Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы

Tекст: Валерия Городецкая

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – сообщается в Telegram-канале СК Москвы.

По данным следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера. Также с 7 по 13 августа 2019 года она отправляла ей свои интимные фото посредством телекоммуникационной связи, сообщает ведомство.

Женщина задержана, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также планируется проверка ее причастности к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах.

В июле водителя школьного автобуса в Верховном суде Карелии осудили по делу о растлении детей.