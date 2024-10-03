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Суд Амстердама отказал защите Промеса в дополнительных расследованиях
Суд Амстердама отклонил просьбы защиты Промеса о допросе свидетелей и доступе к данным
Апелляционный суд Амстердама отклонил почти все запросы защиты Квинси Промеса о дополнительных расследованиях, касающихся нападения и контрабанды наркотиков.
Апелляционный суд Амстердама, пишет ТАСС, отклонил почти все запросы защиты бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на проведение дополнительных расследований. Соответствующее решение было оглашено на заседании суда.
По делу о нападении с ножом на двоюродного брата защита Промеса требовала возможности допроса следственного судьи и трех свидетелей, но все эти просьбы были отвергнуты. Судьи сочли их избыточными и нецелесообразными для текущего расследования.
В отношении дела о контрабанде наркотиков судьи разрешили допросить четырех бельгийских свидетелей. Этот процесс будет вести следственный судья. Однако, суд отказал в получении и приобщении новых данных из мессенджера SkyECC, а также в доступе к дополнительной информации, связанной с делом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Спартака» Квинси Промес подозревается в причастности к контрабанде наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов обвинила его в контрабанде более чем 1 тыс. кг кокаина. В связи с этим защита Промеса потребовала проведения дополнительных расследований, включая допрос свидетелей и изучение мессенджера SkyECC.