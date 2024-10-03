В Харькове сообщили о перебоях с электричеством из-за повреждения ЛЭП

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в связи с этим в некоторых районах города возможны перебои с электричеством, передает РИА «Новости».

Терехов уточнил, что повреждения могут привести к временным отключениям света, однако он не дал точного прогноза по восстановлению электроснабжения.

«Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова», – указал он.

Ранее в Энергодаре, а также Каменско-Днепровском и Васильевском районах Запорожской области произошло аварийное отключение электроэнергии.