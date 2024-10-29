Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.0 комментариев
Глобальное обновление игры «Смута» подготовили ко Дню народного единства
Студия «Сайберия Нова» анонсировала обновление игры «Смута» в День народного единства
Историческая игра «Смута» получит значительные обновления в честь Дня народного единства, включая переработанные миссии и озвучку известных актеров.
Пресс-служба студии-разработчика «Сайберия Нова» сообщила, что историческая игра «Смута» получит масштабные обновления. Их представит генеральный директор студии Алексей Копцев в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября в VK Play Арена, передает ТАСС.
Одним из главных изменений станет новая озвучка героев. Главные персонажи заговорят голосами известных актеров дубляжа, таких как Иван Жарков и его жена Анастасия Жаркова, а также Владимир Паляница, Влад Копп и Алия Насырова.
Ключевые изменения коснутся боевой системы и геймплея. Улучшенная динамика боя и реалистичная работа дистанционного оружия приведут к повышению производительности игры и улучшению графики. Это облегчит процесс игры для пользователей с менее мощными компьютерами. Кроме того, в игре будут переработаны миссии и добавлены новые неигровые персонажи, что сделает игровой процесс более захватывающим и исторически точным.
«Смута» была выпущена 4 апреля и доступна на платформе VK Play. Проект разрабатывается с 2022 года при поддержке Института развития интернета, а его литературной основой стал роман Михаила Загоскина. Героем игры является князь Милославский, который пытается вернуть свою возлюбленную, попавшую в политические катаклизмы Смутного времени.