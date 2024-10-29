Глобальное обновление игры «Смута» подготовили ко Дню народного единства

Студия «Сайберия Нова» анонсировала обновление игры «Смута» в День народного единства

Пресс-служба студии-разработчика «Сайберия Нова» сообщила, что историческая игра «Смута» получит масштабные обновления. Их представит генеральный директор студии Алексей Копцев в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября в VK Play Арена, передает ТАСС.

Одним из главных изменений станет новая озвучка героев. Главные персонажи заговорят голосами известных актеров дубляжа, таких как Иван Жарков и его жена Анастасия Жаркова, а также Владимир Паляница, Влад Копп и Алия Насырова.

Ключевые изменения коснутся боевой системы и геймплея. Улучшенная динамика боя и реалистичная работа дистанционного оружия приведут к повышению производительности игры и улучшению графики. Это облегчит процесс игры для пользователей с менее мощными компьютерами. Кроме того, в игре будут переработаны миссии и добавлены новые неигровые персонажи, что сделает игровой процесс более захватывающим и исторически точным.

«Смута» была выпущена 4 апреля и доступна на платформе VK Play. Проект разрабатывается с 2022 года при поддержке Института развития интернета, а его литературной основой стал роман Михаила Загоскина. Героем игры является князь Милославский, который пытается вернуть свою возлюбленную, попавшую в политические катаклизмы Смутного времени.