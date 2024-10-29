Взрывы прогремели в Одесской области и Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах

Tекст: Ольга Иванова

В Одесской области Украины прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает ТАСС. Ситуация с воздушной тревогой распространяется также на Николаевскую и Сумскую области.

В городе Сумы на севере Украины также произошел взрыв. Подробностей о происшествии пока нет. В Сумской области в настоящее время продолжает действовать воздушная тревога.

Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В отличие от других регионов, там воздушная тревога не объявлялась. Подробности о херсонских взрывах также не приводятся.

Сообщалось, что накануне взрывы раздались в Киевской области, а также в Сумах и Харькове.